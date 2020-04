Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (30.04.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Die Bären würden sich schwer beim Goldpreis tun. Zwar würden immer wieder einmal kleinere Attacken gelingen. Doch im Bereich von 1.700 bis 1.690 Dollar scheine immer wieder Kaufinteresse aufzukommen. Die Goldproduzenten würden ebenfalls weiter Stärke zeigen. Nachdem es zuletzt die Großen gewesen seien, die den Markt getragen hätten, spüre man aktuell auch in der zweiten und dritten Reihe das wachsende Interesse. Doch jetzt werde es ernst: Bei vielen Produzenten stünden die Zahlen für das erste Quartal an.Heute vor Börsenbeginn in Nordamerika wolle der Goldproduzent Yamana Gold seine Zahlen für das erste Quartal veröffentlichen. Analysten würden damit rechnen, dass Yamana Gold im ersten Quartal 0,03 Dollar je Aktie verdient habe. Aufgrund der Corona-Pandemie seien diese Schätzungen sicherlich mit einer gewissen Unsicherheit behaftet. Allerdings werde Yamana die Dividende um 25 Prozent erhöhen. Dies habe aber sicherlich auch damit zu tun, dass Yamana durch den Verkauf von Equinox-Aktien zusätzliche Liquidität zugeflossen sei und sich die Finanzlage damit weiter verbessert habe.Yamana sei nicht der einzige der größeren Goldproduzenten, der heute Zahlen vorlegen wolle. Nachbörslich habe Agnico Eagle sein Zahlenwerk angekündigt. Hier würden Analysten mit einem Gewinn von 0,20 Dollar je Aktie rechnen. Aber auch hier gelte: Die Corona-Krise habe Agnico hart getroffen, einige Minen seien temporär geschlossen gewesen. Sieben Analysten hätten daher im Vorfeld auch ihre Schätzungen nach unten revidiert. Dass Agnico und Yamana am gleichen Tag ihre Zahlen vorlegen würden, dürfte kein Zufall sein, würden doch beide die größte Goldmine in Kanada in einem Joint-Venture: Canadian Malartic betreiben.Auch spannend: Die wohl größte Blackbox der nordamerikanischen Minenszene werde heute ebenfalls Zahlen präsentieren. Bei Pretium Resources würden die Analysten mit einem Gewinn von 0,10 Dollar je Aktie rechnen. Hier sei es in den vergangenen Quartalen stets zu deutlichen Ausschlägen nach den Quartalszahlen gekommen. Pretium gelte als einer der am schwierigsten einzuschätzenden Produzenten. Brucejack gelte als extrem umstrittenes Projekt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Barrick Gold-Aktie: