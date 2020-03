NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

19,315 USD -2,79% (11.03.2020, 16:35)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

26,53 CAD -2,78% (11.03.2020, 16:35)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



TSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (11.03.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Das Papier des weltweit zweitgrößten Goldproduzenten habe es aktuell nicht leicht. Auch wenn der Goldpreis weiter im Bereich eines Siebenjahreshochs notiere - niemand wage sich derzeit in risikobehaftete Assets wie Minenaktien. Auch wenn die Papiere vieler Goldproduzenten günstig bewertet seien, würden Anleger einen Bogen um die Aktien machen. Da würden auch gute Nachrichten wie heute von Barrick Gold wenig helfen.CEO Mark Bristow habe sich mit Blick auf die Pueblo Viejo Goldmine in der Dominikanischen Republik zu Wort gemeldet. Der geplante Ausbau der Mine werde das Minenleben des Projekts, das in einem Joint-Venture mit Newmont Goldcorp betrieben werde, bis zum Jahr 2040 verlängern. Das Ganze werde auch der Wirtschaft der Dominikanischen Republik zu Gute kommen. Bristow habe die Absicht bekräftigt, dass Barrick Gold nicht nur einen Mehrwert für die Aktionäre schaffen wolle, sondern auch für die Länder, in denen der kanadische Konzern seine Minen betreibe, und für die Menschen.Barrick Gold gehe den richtigen Weg. Der Konzern beteilige die Bevölkerung am Erfolg der Projekte und zeige sich auch in Sachen Umweltschutz aktiv. Ob man dies nun als Marketing-Maßnahme sehe oder nicht, sei dahingestellt. Die Richtung stimme bei Barrick Gold - zumindest operativ. Die Barrick Gold-Aktie könne aktuell keinen Sonderweg einschlagen, sondern sei mit dem gesamten Minensektor unter Druck. Das sollte jedoch nur eine temporäre Entwicklung sein. Mittelfristig bleibe Barrick Gold ein Favorit des "Aktionärs". In den kommenden Tagen und Wochen würden sich wieder Einstiegschancen bei der Aktie des Goldproduzenten ergeben, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.03.2020)Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:17,13 EUR -2,58% (11.03.2020, 16:49)