NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

13,09 USD +5,39% (03.06.2019)



TSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

17,65 CAD +5,00% (03.06.2019)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



TSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (04.06.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Die Goldaktien hätten in den vergangenen Tagen deutlich zulegen können. Auch das Papier des zweitgrößten Goldproduzenten Barrick Gold habe sich von seinen Tiefständen lösen können. Aktuell sehe es danach aus, als könne die Barrick-Aktie das Tief aus dem Januar verteidigen und einen Boden einziehen. Derweil sei Barrick-Chef Mark Bristow nach Papua Neuguinea gereist und habe sich dort mit dem Premierminister getroffen.Barrick betreibe in Papua Neuguinea die Porgera-Mine in einem Joint-Venture. Das Problem: Offiziell laufe der Minenvertrag am 16. August aus - und es gehe um eine Verlängerung. Auf der Porgera-Mine müsste in größerem Umfang investiert werden, doch eine solche Investition könnte man nur schwerlich rechtfertigen, wenn es nicht gleichzeitig eine Sicherheit für die Mine gebe, habe Bristow in einem Statement gesagt. Das Projekt, das 1990 in Betrieb gegangen sei, habe mittlerweile über 20 Millionen Unzen Gold produziert. Grundsätzlich habe sich Mark Bristow und damit auch Barrick Gold zu Papua Neuguinea und der Porgera-Mine bekannt. Es habe immer wieder Gerüchte gegeben, Barrick könne auch den verbliebenen Anteil veräußern wollen.In Papua Neuguinea sitze auch K92 Mining - und das sei paradoxer Weise ein ehemaliges Barrick-Projekt. Die Aktie erreiche, wenn man einmal den Spike kurz nach dem Börsengang ausklammere, gestern ein neues Allzeithoch. Auch hier würden sich mittlerweile allerlei Übernahmespekulationen um den Titel ranken. Mittlerweile werde klar, dass K92 durch den Fund von Kora/Kora North auf einer riesigen Ressource sitzen könnte. Die Schätzungen würden mittlerweile in Richtung fünf Millionen Unzen gehen - und zwar hochgradige Unzen. Könnte ausgerechnet Barrick Gold das alte Projekt zurückkaufen?Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:11,57 EUR -0,58% (04.06.2019, 12:36)