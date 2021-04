Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

18,854 EUR -0,24% (22.04.2021, 12:17)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

22,74 USD +1,52% (21.04.2021, 22:10)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

28,41 CAD +0,60% (21.04.2021, 22:21)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Deutschland Barrick Gold-Aktie:

ABR



Toronto Stock Exchange-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol Deutschland: ABR, TSX-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (22.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol Deutschland: ABR, TSX-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Der Goldpreis nähere sich der oberen Begrenzung der bullishen Flaggenformation. Seit mittlerweile acht Monaten halte diese Formation den Goldpreis in einer Korrektur gefangen. Und auch die Minenaktien würden sich Schritt für Schritt nach oben arbeiten. Das Paradebeispiel sei hier sicherlich die Aktie des weltgrößten Goldproduzenten Newmont Goldcorp. Die Aktie notiere nur noch rund 5% unter dem Hoch aus dem vergangenen Sommer. Praktisch unbemerkt von dem Gros der Anleger schiele dieses Papier bereits wieder in Richtung Mehrjahreshoch.Dagegen falle die Aktie von Barrick Gold doch merklich ab. Das Papier notiere noch deutlich unter dem Hoch aus dem vergangenen Sommer. Das liege sicherlich an den Problemen, die der kanadische Konzern u.a. in Papua-Neuguinea gehabt habe. Aber auch die eher schwachen Zahlen zum ersten Quartal seien nicht dazu angetan gewesen, eine Rally auszulösen. Dennoch: Werfe man einen Blick auf den Chart, dann erkenne man zumindest das Bemühen der Aktie, einen Boden einzuziehen. Auch wenn man noch keine dynamische Aufwärtsbewegung erkennen könne, so würden doch die Chancen steigen, dass das Tief Ende Februar tatsächlich das absolute Tief dieser Korrekturbewegung gewesen sein könnte.Sicher: Für die Bullen bleibe noch Arbeit. Auffällig sei, wenn man sich den Chart von Barrick Gold in US-Dollar ansehe, v.a. der Bereich rund um 24 USD (31 CAD, kanadische Dollar). Hier lägen zwei Hochpunkte aus dem Dezember. Gelinge es den Bullen, diese Hürde zu nehmen, dann würden sich die Blicke wieder deutlicher nach oben richten. Sicherlich auch positiv mit Blick auf den Chart: Seit dem Tief im Februar habe Barrick Gold ein weiteres, höheres Tief Ende März ausgebildet. Die Dynamik fehle noch etwas. Die Aktie arbeite sich aber heimlich, still und leise nach oben. Anleger sollten an Bord bleiben. Sollte Gold im ersten Versuch, die bullishe Flagge nach oben zu verlassen, scheitern, biete sich für noch nicht investierte Anleger vermutlich noch einmal eine etwas günstigere Einstiegsgelegenheit, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.04.2021)Hinweis:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Barrick Gold-Aktie: