Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

21,53 EUR +1,06% (04.05.2022, 17:51)



TSX-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

29,06 CAD +0,94% (04.05.2022, 17:44)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

22,65 USD +1,07% (04.05.2022, 17:44)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABR



TSX-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, Toronto Stock Exchange-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (04.05.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, Toronto Stock Exchange-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Barrick Gold könne mit seinen Finanzzahlen leicht besser abschneiden von Analysten erwartet. Der weltweit zweitgrößte Goldproduzent habe im ersten Quartal 0,26 Dollar je Aktie verdient und damit 0,02 Dollar über den durchschnittlichen Analystenschätzungen gelegen. Die Aktie könne in einem schwachen Umfeld leicht zulegen.Dass Barrick Gold einmal zu einem Dividendenwert aufsteige, wäre vor Jahren noch undenkbar gewesen. Der Konzern zahle für das erste Quartal eine Dividende von 0,20 Dollar je Aktie. Rechne man das Ganze auf das Jahr hoch, dann komme man aktuell auf eine Dividendenrendite von rund 3,6 Prozent. Damit sei man einer der besseren Dividendenzahler auf dem Kurszettel."Wie bereits angekündigt, war das erste Quartal ein schwächeres Quartal, insbesondere im Vergleich zum vierten Quartal des vergangenen Jahres, das eine rekordverdächtige Leistung von Nevada Gold Mines beinhaltete", habe das Unternehmen gesagt. "Da in der zweiten Jahreshälfte eine stärkere Leistung erwartet wird, bleibt Barrick auf dem Weg, seine Produktionsprognose für 2022 zu erfüllen." Die Goldproduktion - das sei schon bekannt gewesen - sei im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um zehn Prozent zurückgegangen und habe bei 990.000 Unzen gelegen. Für das Gesamtjahr gehe Barrick aber nach wie vor von einer Produktion von 4,2 bis 4,6 Millionen Unzen aus. Damit müssten die nächsten Quartale deutlich besser werden als das erste.Die Aktie von Barrick Gold bleibe ein Favorit des "Aktionär" unter den großen Goldproduzenten. Das Papier weise eine starke Dividendenrendite aus. Zudem seien die Probleme der Vergangenheit längst überwunden. Die Bilanz sei sauber und Barrick habe die Möglichkeit, den Markt aktiv zu konsolidieren. Aktuell laste natürlich die schwache Performance von Gold auf der Aktie. Mit Spannung werde heute Abend um 20 Uhr der Zinsentscheid der US-Notenbank erwartet, der die weitere Richtung von Gold mitbestimmen dürfte. (Analyse vom 04.05.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Barrick Gold.Börsenplätze Barrick Gold-Aktie: