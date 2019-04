Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von Markus Bußler, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Markus Bußler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Der Goldpreis präsentiere sich in den vergangenen Tagen und Wochen schwach. Damit sei auch die Aktie des weltgrößten Goldproduzenten Barrick Gold in Mitleidenschaft gezogen worden. Das Ausbruchsniveau habe nicht verteidigt werden können. Das Papier sei wieder unter die Marke von 18 Kanadischen Dollar gefalen. Doch mittlerweile scheine der Abverkauf doch übertrieben - und für Mutige biete sich eine Einstiegschance.Barrick Gold und Newmont Mining würden jetzt grünes Licht für ihr Joint Venture in Nevada melden. Die beiden Konzerne hätten alle notwendigen Genehmigungen erhalten und könnten damit den weltgrößten Minen-Komplex starten. Barrick werde, wie bereits erklärt, 61,5 Prozent an dem Joint Venture halten, Newmont die restlichen 38,5 Prozent. Das Joint Venture solle rund vier Millionen Unzen Gold jährlich produzieren. Das Einsparpotenzial sei mit 500 Millionen Dollar in den ersten fünf Jahren gewaltig.Der Markt blende das Potenzial aktuell noch aus. Das liege sicherlich daran, dass das Joint Venture die Arbeit erst einmal aufnehmen müsse. Erfahrungsgemäß werde es Monate dauern, bis alle Rädchen ineinander greifen würden und das Potenzial voll abgerufen werde. Dennoch: Barrick und auch Newmont würden mit dem Joint Venture den richtigen Schritt gehen. Die Synergien in Nevada würden zu fallenden Kosten führen. In einem Umfeld nicht gerade explodierender Edelmetallnotierungen sei das ein sinnvoller Zug. Dazu könnten beide Konzern auch die große Herausforderung, die sich aus einem solchen riesigen Joint Venture ergebe, gemeinsam angehen: Eine Produktion von vier Millionen Unzen bedeute auch, dass man vier Millionen Unzen an Reserven ersetzen müsse, um die Produktion über Jahre hinaus zu sichern. Das dürfte durch Exploration und Zukäufe gelingen.Die Aktie selbst sei charttechnisch angeschlagen. Dennoch: Der Rutsch unter das Ausbruchsniveau sei kein Beinbruch. Operativ befinde sich Barrick Gold in der Spur. Viel komme natürlich auch auf den Goldpreis an. Hier sehe man mittlerweile eine überverkaufte Situation. In den kommenden Tagen sollte eine Erholungsbewegung starten. Ein Ausbruch über 1.320 Dollar würde das Blatt zu Gunsten der Bullen drehen. Davon würde auch die Barrick-Aktie profitieren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Barrick Gold-Aktie: