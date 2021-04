Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

17,70 EUR -0,65% (12.04.2021, 15:39)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

21,21 USD +0,24% (09.04.2021)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

26,45 CAD -0,45% (12.04.2021, 15:34)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Deutschland Barrick Gold-Aktie:

ABR



Toronto Stock Exchange-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol Deutschland: ABR, TSX-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (12.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol Deutschland: ABR, TSX-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Lange habe der Streit um die Porgera-Mine in Papua-Neuguinea angehalten. Jetzt hätten das Betreiberkonsortium aus Barrick Gold und Zijin Mining eine Einigung mit der Regierung von Papua-Neuguinea erzielt. Zunächst habe es keine Details dazu gegeben. Doch so allmählich kämen diese ans Tageslicht. Demnach würden Barrick und Zijin einen Großteil an der Mine an den Staat abgeben. Das sei tatsächlich ein ziemlich drastischer Schritt.Die Mine, die seit April 2020 - also seit ziemlich genau einem Jahr - stillgelegt sei, solle auf Kosten von Barrick und Zijin zunächst wieder in Betrieb genommen werden. Anschließend würden sich die Besitzverhältnisse so regeln: Die Regierung von Papua-Neuguinea halte künftig 51 Prozent an dem neuen Join-Venture, Barrick Gold und Zijin Mining beziehungsweise die Gesellschaft Barrick Niguini Limited (BNL) würden die verbleibenden 49 Prozent halten. Allerdings werde BNL die Mine weiterhin operativ betreiben. Die Gewinne aus der Mine über die komplette Lebenszeit gerechnet, würden im Verhältnis 53 zu 47 Prozent geteilt. Dazu bekomme die Regierung von Papua-Neuguinea das Recht, die komplette Mine nach zehn Jahren zu einem "fairen Marktpreis" zu übernehmen.Der Markt habe die Nachricht gut weggesteckt. Doch wenn man sich die neuen Konditionen ansehe, dann sei das eine deutliche Verschlechterung. Die Erträge würden für Barrick deutlich zurückgehen aus der Porgera-Mine. Sicherlich: Es sei besser, überhaupt wieder Erträge zu generieren, als die Mine ewig stillgelegt zu lassen. Gerüchten zufolge habe sich Barrick ohnehin von dem Projekt zurückziehen wollen - daher auch der Verkauf der Hälfte von Progera an Zijin Mining. Daher dürfte Barrick auch der Verkaufsklausel nach zehn Jahren zugestimmt haben. Der Streit sei damit zunächst zu Ende, doch die Bedingungen seien nicht gerade berauschend für Barrick Gold.An der grundsätzlichen Einschätzung zu der Aktie ändert das jedoch nichts, so Markus Bußler von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.04.2021)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Barrick Gold.Börsenplätze Barrick Gold-Aktie: