NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

13,05 USD +0,38% (18.03.2019, 17:13)



TSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

17,40 CAD -0,17% (18.03.2019, 17:13)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



TSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (18.03.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX) unter die Lupe.Der oberste Gerichtshof von Chile habe eine Entscheidung eines Umweltgerichts aufgehoben und an das zuständige Gericht (aber an andere Richter) zurückverwiesen. Es gehe darin um Entscheidungen, die die Schließung des umstrittenen Pasuca-Lama-Projekts im argentinisch-chilenischen Grenzgebiet betroffen hätten. Soweit klinge das unspektakulär, da Barrick Gold selbst erklärt habe, das Projekt sei vom Tisch. Allerdings - und das sollten Anleger immer im Hinterkopf behalten - sei diese Entscheidung gefallen, bevor Mark Bristow CEO von Barrick Gold geworden sei. Mit Bristow sei eine neue Unternehmenskultur beim kanadischen Konzern eingekehrt. So gesehen dürfte es wenig überraschen, dass Mark Bristow erklärt habe, die Entscheidung des obersten Gerichtes sei wenig hilfreich, da es eine Entscheidung über die Zukunft von Pascua-Lama verzögere.Zaubere also Mark Bristow das weiße Kaninchen in Form von Pascua-Lama wieder aus dem Hut? Ganz auszuschließen sei das nicht. Pascua Lama wäre sicherlich ein spannendes Projekt - aber nur, wenn all die rechtlichen und auch sozialen Probleme rund um das Projekt im Vorfeld gelöst seien. Sicherlich sei das Zukunftsmusik. Sollte aber Bristow Pascua-Lama wiederbeleben, hätte Barrick Gold plötzlich wieder ein Projekt in der Hinterhand, mit dem man organisch wachsen könnte, so Markus Bußler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:11,50 EUR -0,35% (18.03.2019, 17:03)