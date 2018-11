Xetra-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

11,4301 EUR -0,52% (20.11.2018, 11:01)



Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

11,50 EUR +0,44% (20.11.2018, 11:17)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

13,09 USD (19.11.2018)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



NYSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (20.11.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von Markus Bußler, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Markus Bussler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des kanadischen Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) unter die Lupe.Erstaunlich, erstaunlich: Das Wertpapier halte sich in einem herausfordernden Umfeld für Goldminenaktien weiterhin ausgesprochen gut. Es profitiere zum einen von der Fusion mit Randgold, zum anderen aber auch von der deutlich verbesserten Charttechnik. Der Titel dürfte sein Tief gesehen haben.Natürlich - und das sei sicher kein Geheimnis - würden alle Goldproduzenten am Goldpreis hängen. Steige der Goldpreis, steige die Marge bei den Goldproduzenten. Und das sollte sich normalerweise positiv auf den Gewinn auswirken. Trotzdem würden sich nicht alle Goldminenaktien gleich entwickeln. Zu viele andere Faktoren würden eine Rolle spielen.Der Goldpreis liege aktuell bei 1.200 USD. Doch Goldcorp habe zuletzt ein 16-Jahrestief markiert. Und vor 16 Jahren habe Gold gerade einmal bei rund 400 USD gestanden. Wäre der Goldpreis die einzig treibende Kraft, müsste dann die Goldcorp-Aktie nicht deutlich höher stehen? Unternehmerische Entscheidungen, die Fähigkeit die Reserven wieder aufzufüllen, sinnvolle Akquisitionen zu tätigen und auch operativ eine Mine zu entwickeln, seien mindestens genauso wichtige Faktoren. Und gerade die Q3-Zahlen hätten gezeigt, dass einige Unternehmen auch operativ Probleme hätten. Kein Wunder also, dass sich die Kurse unterschiedlich entwickeln würden.Kurse unter 10 USD sollten damit der Vergangenheit angehören, so Markus Bussler von "Der Aktionär" in einer aktuellen Barrick Gold-Aktienanalyse. (Analyse vom 20.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Barrick Gold-Aktie: