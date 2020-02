NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (14.02.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Die Aktie des weltweit zweitgrößten Goldproduzenten Barrick Gold habe gestern knapp drei Prozent zulegen können und arbeite damit aus charttechnischer Sicht weiter an einem großen Kaufsignal. Derweil melde sich CEO Mark Bristow zu Wort. Es gehe wieder einmal um eine mögliche Fusion beziehungsweise Übernahme von Freeport McMoRan. Lege Barrick bald ein feindliches Übernahmeangebot für den Kupfer- und Goldproduzenten vor?Das erscheine unwahrscheinlich. Ein feindliches Übernahmeangebot für Freeport plane Barrick Gold nicht, habe der CEO erklärt. Allerdings habe er gleichzeitig sein Interesse an Freeports Grasberg Mine in Indonesien bekräftigt. Grasberg sei die weltweit zweitgrößte Kupfer- und größte Goldmine. Bristow habe sich unlängst als Kupfer-Bulle geoutet. Seiner Ansicht nach spiele Kupfer eine entscheidende Rolle bei der Elektromobilität. Deshalb wolle er Barrick auch als Kupferproduzent etablieren.Bristow sehe keinen Wettstreit um die Grasberg-Mine. Zuletzt habe sich Rio Tinto aus dem Projekt zurückgezogen und seinen Anteil verkauft. Chinesische Konzerne hätten auch keinen Zugriff, da Grasberg nun von einem U.S.-Konzern gehalten werde. Allerdings brauche ein Angebot Zeit, habe Bristow erklärt. Ein Deal müsste im besten Interesse von allen Beteiligten sein. Es könne aber Jahre dauern, bis alles unter Dach und Fach sei. Aber auch wenn kein Vertrag auf dem Tisch liege, so sollte der Markt dennoch die Botschaft hören.