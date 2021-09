Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

15,792 EUR +0,13% (23.09.2021, 13:58)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

18,45 USD -0,22% (22.09.2021)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

23,51 CAD -0,72% (22.09.2021)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Deutschland Barrick Gold-Aktie:

ABR



Toronto Stock Exchange-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol Deutschland: ABR, TSX-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (23.09.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol Deutschland: ABR, TSX-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Die Aktie von Barrick Gold sei im laufenden Jahr eine riesige Enttäuschung. Das überrasche, immerhin erwirtschafte der Konzern bei einem Goldpreis von 1.780 Dollar nach wie vor satte Gewinne. Doch die Anleger würden das Papier des weltweit zweitgrößten Goldproduzenten meiden. Das möge mit einem gesunden Misstrauen gegenüber dem Goldpries zu tun zu haben, das habe sicher auch mit der Charttechnik zu tun. Die Aktie von Barrick Gold sei in US-Dollar jüngst auf ein frisches 52-Wochentiefs gefallen.Charttechnisch präsentiere sich die Aktie damit angeschlagen. Das Papier von Barrick Gold notiere aktuell schon bei der nächsten wichtigen Unterstützung, die bei 18,20 Dollar liege, dem Zwischenhoch, das noch aus dem Jahr 2017 herrühre. Werde diese Unterstützung gerissen, dann würden Kurse in den Blick rücken, die Barrick zuletzt bei Corona-Crash im Frühjahr des vergangenen Jahres gesehen habe.Das Ganze fundamental zu rechtfertigen, werde schwierig. Barrick habe mittlerweile eine Dividendenrendite von über vier Prozent. Der Konzern sei praktisch netto schuldenfrei und habe sich den finanziellen Spielraum geschaffen, bei der Konsolidierung der Branche eine wichtige aktive Rolle einzunehmen. Jüngst habe Barrick einen kleineren Deal mit Kenorland Minerals bekannt gegeben. Dabei habe sich Barrick einen 80-Prozent-Anteil an einem noch in einem frühen Stadium befindlichen Projekt im Red Lake District in Ontario/Kanada gesichert.All das zähle aber aktuell an der Börse nicht. Die Charttechnik regiere - und neben der Charttechnik der Barrick-Aktie auch die Charttechnik mit Blick auf den Goldpreis. Die Bullen hätten es zuletzt nicht geschafft, die Marke von 1.840 Dollar aus dem Markt zu nehmen und damit würden die Bären vorerst am Ball bleiben. Das schwache Sentiment verspreche kurzfristig keine Trendwende bei den Goldaktien. Das Gros der Goldaktien notiere unter ihrer 200-Tage-Linie. Ein frisches Kaufsignal würde sich bei Barrick erst bei einem Sprung über den Bereich von 21,80 Dollar ergeben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Barrick Gold.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit den Emittenten von Finanzinstrumenten Morgan Stanley, HSBC Trinkaus und Vontobel hat die Börsenmedien AG eine Lizenzvereinbarung geschlossen, wonach sie den Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen.