Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

23,41 EUR +0,62% (24.09.2020, 16:32)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

27,45 USD +1,14% (24.09.2020, 16:19)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

36,72 CAD +1,52% (24.09.2020, 16:20)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



TSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (24.09.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Die Tage seien nicht leicht für Gold- und Silberanleger. Die Edelmetalle stünden unter Druck. Die Minenaktien würden teils deutlich einbrechen. Gestern habe auch die Aktie des weltweit zweitgrößten Goldproduzenten Barrick Gold deutlich Federn lassen müssen. Am Ende habe ein Minus von 4,5 Prozent zu Buche gestanden. Der Titel habe bei 27,14 US-Dollar bzw. 36,17 Kanadischen Dollar (CAD) geschlossen. Das Minus sei in CAD etwas geringer ausgefallen, was vor allem auf den Wechselkurs USD/CAD zurückzuführen sei. Die Frage sei: Wie groß sei der technische Schaden, den die Aktie in den vergangenen Tagen genommen habe?Barrick Gold sei bislang gut durch die Korrektur gekommen. Das Kaufinteresse sei vergleichsweise hoch gewesen, was sicherlich mit dem Einstieg von Warren Buffetts Berkshire Hathaway bei Barrick Gold zu tun habe. Das habe die Aktie auf die Watchlist von einigen Anlegern gebracht, die bislang mit Goldaktien wenig bis gar nichts am Hut gehabt hätten. Mit dem Rutsch von gestern sei die Aktie in die Unterstützungszone von Anfang Juli gefallen. Damals habe der Titel seinen bislang letzten Anstieg von rund 36 CAD auf über 40 Dollar - dem zyklischen Top - begonnen.Charttechnisch würde selbst ein Rutsch auf das Augusttief bei 34,70 Dollar keinen allzu großen technischen Schaden anrichten. Selbst ein kurzzeitiges Abtauchen unter die 34-CAD-Marke, also in Richtung der Juni-Tiefs, wäre kein Beinbruch. Richtig spannend werde die Geschichte, wenn es der Barrick Gold-Aktie gelinge, die 40-CAD-Marke nach oben zu überwinden. In diesem Fall dürfte der Titel Fahrt aufnehmen und in Richtung der 2011er Hochs bei 57,00 CAD laufen.Die Konsolidierung sei an Barrick Gold zwar nicht spurlos vorübergegangen. Doch im Vergleich zu vielen anderen Aktien aus dem Sektor habe sich Barrick Gold gut gehalten. Das versetze den Titel in eine ausgezeichnete Lage für die nächste Aufwärtsbewegung.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Barrick Gold-Aktie: