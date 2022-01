NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

19,91 USD -1,29% (20.01.2022, 22:10)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABR



Toronto Stock Exchange-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSX-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (21.01.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSX-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Die jüngsten Kursavancen würden bei der Barrick Gold-Aktie ein absolutes Schlüssellevel wieder in den Fokus rücken. Gemeint sei der Widerstandsbereich aus der 38-Wochen-Linie und dem seit August 2020 bestehenden Korrekturtrend (akt. bei 20,23 USD bzw. 21,04 USD). Abgerundet werde die hier entstehende Kumulationszone durch das jüngste Novemberhoch (21,19 USD). Bei einem Sprung über die angeführten Hürden könnten Anlegerinnen und Anleger die gesamte Kursentwicklung der letzten anderthalb Jahre als Flaggenkonsolidierung interpretieren. Über die Hochs bei rund 25 USD dürfte der Weg des Goldminentitels im Erfolgsfall perspektivisch bis zu den Mehrjahreshochs von 2020 bei rund 30 USD führen. Verschiedene Indikatoren würden derzeit auf eine positive Weichenstellung hoffen lassen: Hervorheben möchten die Analysten die Konstellationen bei den trendfolgenden Indikatoren MACD und Relative Stärke (Levy). Ersterer sei nach der Ausprägung einer positiven Divergenz inzwischen wieder "long" positioniert. Die RSL notiere zudem wieder über ihrem Schwellenwert von 1, womit der Indikator gleichzeitig die Bodenbildung der letzten sieben Monate abgeschlossen habe.Für den Abschluss eines Doppelbodens im eigentlichen Chartverlauf ist ein Spurt über das oben genannte Novemberhoch bei 21,19 USD nötig - und damit schließt sich der Kreis, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 21.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:17,382 EUR -1,27% (21.01.2022, 08:59)Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:24,92 CAD -1,19% (20.01.2022, 22:00)