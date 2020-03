NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (13.03.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Die Aktie der Nummer zwei in der Goldbranche, Barrick Gold, habe in den vergangenen Tagen deutlich Federn lassen müssen. Zugegeben, das sei kein Alleinstellungsmerkmal von Barrick Gold gewesen. Praktisch alle Goldaktien stünden unter Druck. Mitbewerber Kinross Gold sei der erste der großen Goldproduzenten gewesen, der vorgestern bekannt gegeben habe, sein Büro in Toronto schließen zu müssen, da ein Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden sei. Die Branche befinde sich im freien Fall.Ein Sprung zurück über die Marke von 18,50 US-Dollar würde zumindest das kurzfristige Bild wieder zugunsten der Bullen kippen. Operativ laufe es bei Barrick Gold weiterhin rund. Bei einem Goldpreis von aktuell rund 1.585 USD verdiene der kanadische Konzern prächtig. Die Kosten lägen bei Barrick Gold bei unter 900 USD die Unze (all-in sustaining (AISC)). Damit habe der Konzern eine ausgezeichnete Marge. Die Panik der vergangenen Tage sei übertrieben, zumal sich auch die Bilanz von Barrick Gold in den vergangenen Monaten noch einmal deutlich gebessert habe. Die Nettoverschuldung werde auch im laufenden Jahr weiter sinken. Barrick Gold liebäugele sogar damit, netto schuldenfrei zu werden.In den kommenden Tagen dürfte sich bei Barrick Gold - und auch bei vielen anderen Minenunternehmen - Kaufchancen ergeben. Antizyklische Anleger sollten sich bereit machen, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.03.2020)Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:15,598 EUR +3,99% (13.03.2020, 13:43)