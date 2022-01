Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

24,77 CAD -0,60% (18.01.2022)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

18,56 USD -0,64% (21.01.2022, 16:10)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABR



Toronto Stock Exchange-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSX-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (21.01.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSX-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Durchatmen bei den Aktionären von Barrick Gold. Das Papier des weltweit zweitgrößten Goldproduzenten habe Mitte der Woche deutlich zulegen können. Rund acht Prozent sei es nach oben gegangen. Getrieben worden sei diese Performance zum einen durch den Ausbruch des Goldpreises über die Marke von 1.835 Dollar. Zum anderen von den am gleichen Tag veröffentlichten Vorab-Produktionszahlen für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2021.Mit einer Produktion von 4,44 Millionen Unzen im Gesamtjahr habe Barrick Gold die eigene Prognose von 4,4 bis 4,7 Millionen Unzen noch erreichen können. Möglich gemacht habe dies ein starkes Schlussquartal, in dem der Goldproduzent 1,2 Millionen Unzen produziert habe. Interessant: Die Kosten für das Q4 sollten unter denen des dritten Quartals liegen. Damit scheine Barrick Gold - bislang - der Inflation zu entgehen. Viele andere Konzerne würden bereits mit steigenden Kosten rechnen. Insbesondere höhere Energiekosten würden das Budget der Unternehmen belasten. Bislang spüre Barrick davon nicht. Sicherlich werde es interessant werden, wie Barrick den Ausblick für das Gesamtjahr sehe. Dieser werde aber erst Mitte Februar bekannt gegeben.Aus charttechnischer Sicht sei der Anstieg vom Mittwoch wichtig gewesen - ein Befreiungsschlag liege aber noch nicht vor. Die Barrick Gold-Aktie hänge aktuell am ersten Widerstand bei rund 20 Dollar. Für einen Ausbruch wäre es aber wünschenswert, wenn das Papier das Novemberhoch bei 21 Dollar aus dem Markt nehmen würde. In diesem Fall würde der Titel damit beginnen, wieder neue Hochs zu machen, was aus charttechnischer Sicht ein wichtiges Zeichen wäre. Der nächste wichtige Widerstand würde dann in Form des Juli-Hochs des vergangenen Jahres bei 21,80 Dollar in den Blick der Anleger rücken. Die Bewegung am Mittwoch sei ein Anfang gewesen, mehr aber noch nicht, ein Ausbruch über 21 Dollar würde das Chartbild deutlicher aufhellen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:17,372 EUR -1,33% (21.01.2022, 16:22)