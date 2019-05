Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

10,596 EUR +0,80% (29.05.2019, 12:50)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

11,74 USD -1,76% (28.05.2019)



TSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

15,88 CAD -0,31% (28.05.2019)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



TSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (29.05.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Es sei ein Trauerspiel bei Barrick Gold. Die Aktie stehe seit Tagen, sogar schon Wochen unter Druck. Wirklich Gründe - zumindest operativer Natur - suche man vergeblich. Barrick Gold leide wie praktisch alle großen Goldproduzenten unter dem schwachen Goldpreis. Dazu finde gerade eine Flucht aus den liquiden Minenwerten statt. Eine Bewegung, die man häufig in einer Kapitulationsphase sehe.Sicherlich werde auch das Barrick-Management die Kursbewegung mit einigem Kopfschütteln registrieren. Doch die täglichen Schwankungen würden keinen Einfluss auf die strategischen Entscheidungen haben. Aktuell überlege der weltweit zweitgrößte Goldproduzent hinter Newmont Goldcorp, ob er einen Ausbau der Pueblo Viejo Mine in der Dominikanischen Republik vornehmen solle. Der Ausbau würde ein Volumen von einer Milliarde US-Dollar haben. Damit könnten sowohl die Verarbeitungsanlage als auch die Abraumhalten ausgebaut werden. Das Minenleben solle über das Jahr 2030 hinaus ausgedehnt werden. Die Mine solle im laufenden Jahr 550.000 bis 600.000 Unzen Gold zu Gesamtkosten von 610 bis 650 Dollar je Unze produzieren.Interessant dürfte werden, welche Auswirkungen eine solche Ausbau-Entscheidung auf Newmont Goldcorp habe. Pueblo Viejo sei ein 60:40-Joint-Venture zwischen Barrick Gold und Newmont Goldcorp. Vermutlich müsste sich auch Newmont Goldcorp an einem solchen Ausbau als Juniorpartner beteiligen.Der Ausbau von Pueblo Viejo wäre sicher eine langfristige strategische Entscheidung. Die Mine sei ein Tier 1 Projekt für Barrick Gold. Und Barrick habe mehrfach erklärt, dass es genau diese Projekte stärken wolle. Der Ausbau würde also zur Philosophie von CEO Mark Bristow passen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Barrick Gold-Aktie: