TSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

17,76 CAD +0,23% (05.06.2019, 22:00)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



TSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (06.06.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.So richtig glücklich werde der weltweit zweitgrößte Goldproduzent nicht, wenn es um Gerichtsverhandlungen gehe. Der oberste Gerichtshof in Argentinien habe eine Klage von Barrick Gold gegen ein Umweltgesetz, das den Abbau in Gletscher- und Permafrostgebieten verbiete, abgelehnt. Ein Tiefschlag für Barrick Gold? Nicht wirklich. Die Veladero-Goldmine des kanadischen Konzerns in Argentinien sei von dieser Regelung nicht betroffen. Auch Pascua Lama wäre davon wohl nicht betroffen, allerdings stehe dieses Projekt bei Barrick Gold derzeit ohnehin nicht ganz oben auf der Agenda. Von daher dürfte Barrick mit diesem Gerichtsurteil eher Rechtssicherheit geschaffen haben - freilich nicht mit dem erhofften Ausgang.Die Barrick Gold-Aktie selbst habe gestern kaum auf diese Nachricht reagiert. Sie habe zunächst schwächer tendiert, habe aber zum Handelsende die Verluste wieder aufholen können. Barrick Gold und die Goldminen im Allgemeinen stünden gerade vor einer Renaissance. Der lange vernachlässigte Sektor erfagre gerade Mittelzuflüsse, so Markus Bußler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.06.2019)