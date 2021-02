Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

16,776 EUR +2,77% (22.02.2021, 16:25)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

20,28 USD +2,53% (22.02.2021, 16:22)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

25,60 CAD +2,69% (22.02.2021, 16:12)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Deutschland Barrick Gold-Aktie:

ABR



Toronto Stock Exchange-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol Deutschland: ABR, Toronto Stock Exchange-Ticker-Symbol: ABX, NYSE-Ticker-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (22.02.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol Deutschland: ABR, Toronto Stock Exchange-Ticker-Symbol: ABX, NYSE-Ticker-Symbol: GOLD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Goldpreis habe sich bereits am Freitag erholen können und setze die Bewegung auch zum Wochenauftakt fort. Doch die großen Goldproduzenten hätten am Freitag weiter unter Druck gestanden. Auch Barrick Gold habe erneut verloren und sei auf ein frisches Mehrmonatstief gefallen. Derweil erteile CEO Mark Bristow einem Deal, den er noch vor wenigen Monaten selbst ins Gespräch gebracht habe, eine Absage.Mark Bristow sei schon vor Monaten bullish für den Kupferpreis gewesen und habe auch weitere Zukäufe im Kupfersektor ins Spiel gebracht. Sein Ziel: Freeport McMoRan. Doch bei Freeport sei man von dieser Idee nicht gerade angetan. Und wenn man sich die Kursentwicklung der beiden Aktien ansehe, dann könne man im Nachhinein die Entscheidung seitens Freeport verstehen. Während die Aktie von Freeport McMoRan seit Monaten steige, hangle sich das Papier von Barrick von einem Tief zum nächsten.Jetzt habe sich nach Ansicht von Mark Bristow das Fenster für einen potenziellen Deal der beiden Konzerne geschlossen. Eine Übernahme sei mittlerweile zu teuer, nachdem sich der Kupferpreis (und auch der Preis von Freeport McMoRan) deutlich nach oben entwickelt habe. Allerdings wolle Barrick den Kupferausstoß durch die Entwicklung der eigenen Assets nach oben treiben. Allerdings sage Bristow auch "vielleicht gibt es andere Möglichkeiten". Das deute daraufhin, dass man bei Barrick zumindest nach potenziellen Übernahmezielen Ausschau halte.Trotz guter Jahreszahlen, trotz niedriger Bewertung, trotz Sonderdividende - die Aktie von Barrick Gold komme einfach nicht ins Laufen. Sicherlich sei es ein richtiger Zug, von einer potenziellen Übernahme von Freeport Abstand zu nehmen. Aber ehrlicherweise hätten wohl auch Freeport-Aktionäre einem solchen Vorhaben die rote Karte gezeigt. Zu stark sei die Performance der Freeport-Aktie in den vergangenen Wochen und Monaten. Und mit einem neuen Allzeithoch bei Kupfer vor der Brust dürfte die Rally in den kommenden Wochen auch noch weitergehen. Barrick hingegen müsse erst einmal einen Boden finden. Und das wird ein hartes Stück Arbeit, so Markus Bußler von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.02.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Barrick Gold.Börsenplätze Barrick Gold-Aktie: