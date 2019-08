TSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

24,06 CAD +0,04% (08.08.2019, 22:21)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



TSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (09.08.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Das Papier des weltweit zweitgrößten Goldproduzenten besteche weiter mit Stärke. Mittlerweile streite sich die Barrick Gold-Aktie in Sachen Marktkapialisierung bereits mit Newmont Goldcorp um den ersten Platz auf dem Börsenparkett. Nach der Randgold-Übernahme im vergangenen Jahr sei der kanadische Konzern mittlerweile dabei, das eigene Portfolio aufzuräumen und hänge so manchem Projekt ein "Zum Verkauf"-Schild um den Hals.Natürlich könne Barrick Gold darauf hoffen, dass der gestiegene Goldpreis vermehrt Käufer anlocke. Aber Konkurrent AngloGold Ashanti habe erst gestern bei der Bekanntgabe geäußert, dass der gestiegene Goldpreis nicht sonderlich förderlich bei angestrebten Verkäufen sei. Von daher möge zwar das Interesse langsam erwachen, dass deshalb allerdings gleich Summen noch 2010/2011 gezahlt würden, dürfe bezweifelt werden und wäre sicherlich auch nicht im Sinne der Investoren der Käufer, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.08.2019)