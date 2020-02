Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

17,134 EUR +1,38% (13.02.2020, 14:14)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

18,41 USD -0,16% (12.02.2020)



TSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

24,39 CAD -0,57% (12.02.2020)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



TSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (13.02.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Die Aktie von Barrick Gold konsolidiere mittlerweile seit mehreren Monaten. Doch das Papier arbeite sich Schritt für Schritt an das Ausbruchsniveau heran. Heute komme Unterstützung vom Goldpreis. Zudem habe der Konzern gestern starke Zahlen gemeldet und die Analystenschätzungen übertroffen. Anleger dürften auf einen Ausbruch in den kommenden Tagen spekulieren. Die Konsolidierung habe zudem einen sehr erfreulichen Nebeneffekt.Die Zahlen am gestrigen Mittwoch seien stark gewesen: Barrick habe mit einem Gewinn von 17 Cent je Aktie nicht nur die Analystenschätzungen übertroffen, sondern habe auch gemeldet, die Quartalsdividende von 4 auf 7 Cent je Aktie anzuheben. Zudem habe CEO Mark Bristow weitere Dividendenerhöhungen in Aussicht gestellt. Zudem habe Bristow schon im Vorfeld erklärt, der Konzern könnte netto zum Ende des laufenden Jahres schuldenfrei sein.Operativ hätten viele Minen herausragende Ergebnisse erzielt, sowohl Kibali in der Demokratischen Republik Kongo als auch Pueblo Viejo Mine in der Dominikanischen Republik hätten beispielsweis die Prognosen übertroffen. Und auch Nevada Gold Mines, das Joint Venture mit Newmont Goldcorp, habe sich seit seiner Gründung ausgesprochen gut entwickelt.Die Konsolidierung der Aktie habe einen sehr positiven Nebeneffekt. Nachdem Barrick lange Zeit das Zugpferde der Branche gewesen sei, habe sich der Kurs sehr weit von den gleitenden Durchschnitten entfernt. Durch die Seitwärtskonsolidierung hätten die gleitenden Durchschnitte wieder zum Kurs aufholen können, ohne dass groß Druck bei der Aktie entstanden sei. Aus charttechnischer Sicht eine sehr gesunde Entwicklung.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Barrick Gold-Aktie: