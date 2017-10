Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv.

(30.10.2017/ac/a/n)

Zürich (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse der Analystin Anita Soni von der Credit Suisse:Laut einer Aktienanalyse vertritt Anita Soni, Analystin bei der Credit Suisse, hinsichtlich der Aktien des kanadischen Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) nur noch eine neutrale Haltung.Die Analysten der Credit Suisse sind der Auffassung, dass die Neubewertungsstory von Barrick Gold Corp. an Momentum verliert. Der Verkauf von Assets und die Bilanzreparatur hätten den Aktienkurs schon deutlich ansteigen lassen.Der Fokus der Investoren dürfte sich nun mehr auf die schwächeren operativen Ergebnisse von Barrick Gold in 2017 verlagern. Zudem müsse der Wertverlust bei Acacia Mining berücksichtigt werden, so die Analystin Anita Soni.In ihrer Barrick Gold-Aktienanalyse stufen die Analysten der Credit Suisse den Titel von "outperform" auf "neutral" zurück und senken das Kursziel von 22,00 auf 19,00 USD.Xetra-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:12,59 Euro -0,43% (30.10.2017, 14:37)