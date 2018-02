NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) unter die Lupe.Der kanadische Konzern habe gestern Zahlen für das abgelaufene Jahr veröffentlicht. Der Gewinn habe zwar die Schätzungen der Analysten übertroffen, doch es gebe einen Wermutstropfen. Die Produktion solle weiter fallen.Der weltgrößte Goldproduzent kämpfe weiterhin mit viel Gegenwind: Zum einen gebe es nach wie vor Probleme in Tansania, zum anderen würden noch immer Schulden in Milliardenhöhe belasten und das Wachstum hemmen. Dazu sinke auch der Ausstoß bei den Kernminen von Barrick Gold in Nevada, Argentinen und der Dominikanischen Republik. Diese Belastungsfaktoren sollten allerdings mittlerweile eingepreist sein. Mutige, antizyklisch agierende Anleger könnten eine Position aufbauen, so Markus Bußler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.02.2018)