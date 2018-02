Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv.



Vancouver (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von Analyst Tony Lesiak von Canaccord Genuity:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Tony Lesiak, Aktienanalyst von Canaccord Genuity, die Aktien des kanadischen Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) weiterhin zu kaufen.Barrick Gold Inc. habe Randaktivitäten verkauft um den Fokus zu schärfen und die Bilanz zu restrukturieren. Das Management habe anlässlich der Kapitalmarkttagung den Ansatz bekräftigt bei Investitionen diszipliniert vorzugehen. Barrick Gold wolle sich auf die Maximierung der Margen und nicht auf die Ausweitung des Produktionsvolumens konzentrieren. Allerdings bleibe festzuhalten, dass die Margen sinken würden, da die Kosten in den nächsten Jahren über dem langfristigen Zielkorridor liegen würden.Das vorhandene Kapital für weitere Kapitalrückflüsse an die Aktionäre zu nutzen wäre eine Möglichkeit. Die Analysten von Canaccord Genuity halten aber Reinvestitionen in das Geschäft, über die existierenden Pipeline-Projekte hinaus, für die bessere Alternative. Barrick Gold habe gleichwohl auf die zunehmenden Schwierigkeiten beim Finden neuer Geschäftsmöglichkeiten hingewiesen, die zum Modell passen würden.Analyst Tony Lesiak senkt die NAV-Prognose je Aktie von 32,79 auf 29,55 CAD. Im Bewertumgsmodell werde zudem wegen des schwächeren Wachstumsprofils und der höheren Kosten eine niedrigere Multiple zugrunde gelegt.