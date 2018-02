Xetra-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

10,64 EUR +0,66% (16.02.2018, 17:29)



Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

10,65 Euro -0,14% (16.02.2018, 17:38)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

USD 13,26 -0,60% (16.02.2018, 17:45)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



NYSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv.



(16.02.2018/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Vancouver (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von Analyst Tony Lesiak von Canaccord Genuity:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Tony Lesiak, Aktienanalyst von Canaccord Genuity, die Aktien des kanadischen Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) weiterhin zu kaufen.Die von Barrick Gold Corp. im abgelaufenen Quartal erzielten Gewinne seien im Rahmen der Erwartungen ausgefallen. Das Unternehmen befinde sich in einer soliden finanziellen Verfassung. Nach einem Fre Cash flow-Generierung von 240 Mio. USD in Q4 sei das Jahr mit einem Cash-Bestand von 2,2 Mrd. USD beendet worden.Trotz eines operativ starken Quartals sehe die kurz- und längerfristige Guidance nicht besonders gut aus. Das Management habe davon gesprochen, dass die Q1-Produktion besonders schwach ausfallen werde. Auch bei der Kostenkontrolle sorge Barrick Gold für eine Enttäuschung.Die Analysten von Canaccord Genuity fürchten die Möglichkeit, dass es bei Anlegern zu Frustration kommen könnte. Analyst Tony Lesiak sorgt sich, dass Barrick Gold möglicherweise verwässernde M&A-Aktivitäten verfolge um der Rückläufigen Produktion entgegen zu wirken.Am 22. Februar werde das Unternehmen einen Investorentag veranstalten. Insofern werde mit einer Anpassung des Bewertungsmodells abgewartet. Allerdings sei die Neigung gestiegen die Prognosen an das sich rapide verschlechternde Produktionsprofil anzupassen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Barrick Gold-Aktie: