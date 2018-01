Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (17.01.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler, Redakteur von "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des kanadischen Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) unter die Lupe.Das Unternehmen habe gestern nachbörslich seine vorläufigen Produktionszahlen für das abgelaufene Jahr publiziert. Dabei habe es den unteren Rand der eigenen Prognose getroffen.2017 habe Barrick Gold eine Goldproduktion von 5,32 Mio. Unzen erreicht. Die eigene, schon gesenkte Prognose, habe bei 5,30 bis 5,50 Mio. Unzen gelegen. Allzu überraschend komme das nach den Problemen mit Acacia und in Argentinien jedoch nicht. Die Kupferproduktion habe bei 413 Mio. Pfund und damit leicht unter der Prognose von 420 bis 440 Mio. Pfund gelegen.Das seien keine berauschenden Zahlen gewesen. Jedoch habe der Markt auch nicht mehr berauschende Zahlen erwartet. Die Finanzzahlen kämen ohnehin erst am 14. Februar. Das Wertpapier sei eine der großen Enttäuschungen im letzten Jahr gewesen und habe als Schwergewicht auch die Indices wie den HUI oder den GDX belastet. Eine Prognose sei der Konzern noch schuldig geblieben.Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:Xetra-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:12,40 EUR +1,31% (17.01.2018, 13:24)