Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

16,94 EUR +2,11% (24.01.2017, 16:13)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

18,14 USD +1,80% (24.01.2017, 15:59)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



NYSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (24.01.2017/ac/a/n)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktie: Kursanstieg bis 19,19 US-Dollar möglich - ChartanalyseSeit der Wahl des neuen US-Präsidenten konnte nur eine Handvoll von Aktien bis Ende 2016 profitieren, seitdem stehen die Werte tendenziell und bewegen sich seitwärts, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Gold und Minenwerte könnten jedoch von der aktuellen Unsicherheit an den Aktienmärkten profitieren, so auch Barrick Gold (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX).Noch bis September 2015 hinein habe Barrick Gold in einem langfristigen Abwärtstrend tendiert und sei auf das runde Kursniveau von 6,00 US-Dollar zurückgefallen. Erst an dieser Stelle hätten Marktteilnehmer einen Boden etabliert und hätten zu Beginn des letzten Jahres eine dynamische Erholungsbewegung mit einem anschließenden Hoch von 23,47 US-Dollar bis Anfang Juli sorgen können. Kurz darauf sei die Stimmung der Anleger aber wieder gekippt und die Barrick Gold-Aktie sei in einen kurzfristigen Abwärtstrend und auf die übergeordnete Trendlinie seit September 2015 zurückgefallen. Wie erwartet sei es an dieser Stelle erneut zu einer Gegenbewegung gekommen, die zu Beginn dieses Jahres sogar über den kurzfristigen Abwärtstrend aufwärts geführt habe und hierdurch ein eindeutiges Kaufsignal habe aufgestellt werden können. Solange also die Unsicherheit an den Aktienmärkten anhalte und auch den Goldpreis steige, dürften Minenwerte insbesondere von weiter anziehenden Kursnotierungen profitieren, was ein Long-Investment allemal attraktiv mache.Das bereits seit Anfang 2016 vorliegende Kaufsignal in der Barrick Gold-Aktie werde wöchentlich mit frischen Jahreshochs bestätigt und dürfte sich zunächst weiter in den Bereich von 18,95 US-Dollar fortsetzen. Darüber sei mit einem Kursanstieg an die Septemberhochs bei 19,19 US-Dollar zu rechnen.Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:Xetra-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:16,835 EUR +2,97% (24.01.2017, 15:57)