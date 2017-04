Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

18,95 Euro +0,02% (12.04.2017, 14:28)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

USD 20,09 +3,18% (11.04.2017, 22:00)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



NYSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (12.04.2017/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktie: Kaufsignal steht kurz bevor! AktienanalyseOptimistisch zeigt sich Markus Horntrich, Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse für die Aktie des kanadischen Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX).Gold finde momentan ganz gut Zulauf, so der Börsenexperte. Der Preis stehe aktuell bei 1.275 USD je Unze. Es sei davon auszugehen, dass die Marke von 1.300 USD angegangen werde.Barrick Gold sei nun im Philadelphia Gold & Silber Index eine der am höchsten gewichteten Aktien. Mit dem Sprung über die 19-Euro-Marke stehe hier ein Kaufsignal kurz bevor. Barrick Gold sei da sehr hoch gewichtet und die Zuflüsse, die es in ETFs weiter gebe, würden natürlich auch u. a. hier investiert. Barrick Gold profitiere davon massiv.Die Barrick Gold-Aktie dürfte erst mal in Richtung 21 Euro laufen können, so Markus Horntrich, Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 12.04.2017)Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:Xetra-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:19,025 EUR +0,85% (12.04.2017, 14:24)