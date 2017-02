Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

18,47 EUR -0,19% (27.02.2017, 11:55)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

19,54 USD -0,76% (24.02.2017, 22:03)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



NYSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (27.02.2017/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Fulda (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von JS Capital:Die Experten von JS Capital nehmen in ihrem aktuellen Newsletter zum Multi-Asset-Fonds MS Global One die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) unter die Lupe.Der Goldproduzent Barrick Gold habe im vierten Quartal und des Geschäftsjahres 2016 einen Nettogewinn von 425 Mio. Dollar bzw. 0,36 Dollar je Aktie erzielt, womit im Gesamtjahr ein Nettogewinn von 655 Mio. Dollar bzw. 0,56 Dollar je Aktie entstanden sei. In den drei Vorjahren habe das Unternehmen noch einen Verlust in Milliardenhöhe verzeichnet. Der operative Cashflow, der die "Handlungsfähigkeit" eines Konzerns am besten widergebe, habe sich in den beiden Zeiträumen auf 2,6 Mrd. Dollar belaufen. Per 31. Dezember habe das Unternehmen über Barmittel und -äquivalente von 2,4 Mrd. Dollar verfügt. Im vergangenen Jahr habe Barrick in der Summe 5,25 Mio. Unzen Gold zu All-in-Sustaining-Kosten von 730 Dollar je Unze produziert (avisiert sei eine Range von 740 bis 775 Dollar gewesen).Seit der Korrekturphase, die Mitte 2016 begonnen und im Dezember ihr Ende gefunden habe, habe die Barrick Gold-Aktie bereits wieder kräftig um über 30% zulegen können. Mit aktuell 19,70 Dollar würden die Höchststände von 23,16 Dollar aus dem vergangenen Jahr wieder in Reichweite rücken.Unsere Goldminen-Favoriten befinden sich in einer spannenden Ausgangslage, so die Experten von JS Capital. Zum einen seien sie nach wie vor dabei, ihre Produktionskosten zu senken, zum anderen gebe es gute Perspektiven für einen ansteigenden Goldpreis. (Ausgabe Februar 2017)Xetra-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:18,48 EUR -1,12% (27.02.2017, 11:33)