XETRA-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

9,88 Euro +0,61% (13.03.2018, 15:13)



Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

9,88 Euro +0,20% (13.03.2018, 15:21)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

USD 12,175 +0,37% (13.03.2018, 15:16)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



NYSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (13.03.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bussler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", sieht bei der Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) eine gute Tradingchance.Goldminen-Wertpapiere hätten es weiterhin schwer. Insbesondere die großen Produzenten stünden unter Druck. Barrick Gold sei auf den niedrigsten Stand seit Anfang 2016 gefallen. Doch gehe es nach den Experten von RBC Capital, dann gebe es Hoffnung.RBC Capital habe die Aktie von "sector perform" auf "outperform" hochgestuft. Das Kursziel sehe man jetzt bei 16,00 US-Dollar. Die Analysten seien der Auffassung, dass die Auswirkungen der von Barrick Gold Inc. in Aussicht gestellten höheren Kosten nun im Aktienkurs eingepreist seien. Sie würden mit einer Lösung im Streit um die Acacia-Mine rechnen. Zusammen mit Updates zur Projektentwicklung könnten sich positive Katalysatoren für den Aktienkurs ergeben. Investoren biete sich aktuell ein attraktives Einstiegsniveau.Zugleich habe RBC Capital das Wertpapier von Newmont Mining von "sector perform" auf "underperform" herabgestuft. Das Kursziel sei auf 43,00 US-Dollar gesenkt worden. Auch wenn Newmont seine Hausaufgaben gemacht habe und solide Fundamentaldaten liefere, sei es an der Zeit, nach der jüngsten Rally Gewinne mitzunehmen, so die Analysten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Barrick Gold-Aktie: