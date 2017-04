NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

USD 19,83 -1,93% (13.04.2017, 22:00)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



NYSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (14.04.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Münster (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Aktien-Global.de":Die Aktienexperten von "Aktien-Global.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) unter die Lupe.Das Papier des kanadischen Konzerns habe sich wieder ihren Jahreshöchstständen genähert. Intraday habe es am Mittwoch dann erst einmal einen kleinen Dämpfer gegeben, das könnte sich jedoch als vorübergehendes Phänomen erweisen. Der weltgrößte Goldproduzent habe nämlich in den letzten Quartalen meist geschafft, die Konsensusschätzungen deutlich zu übertreffen. Und jetzt erhalte Barrick Gold zusätzliche Hilfe. Der Goldpreis habe zuletzt den wichtigen Widerstand bei 1.250 US-Dollar überwunden. Damit sei nicht nur die Trendwende der letzten Monate untermauert, sondern auch weiteres Potenzial bis mindestens 1.300 US-Dollar freigesetzt worden. Ziehe es allerdings Gold deutlich nach oben, würden sich die Gewinnschätzungen für Barrick Gold als deutlich zu konservativ erweisen. Das würde der Barrick Gold-Aktie weiteres Potenzial verleihen, so die Aktienexperten von "Aktien-Global.de" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.04.2017)Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:18,79 EUR -0,95% (13.04.2017, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:18,68 Euro -1,39% (13.04.2017, 22:25)