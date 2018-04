Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

10,81 Euro -1,10% (25.04.2018, 09:26)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

USD 13,38 +3,56% (24.04.2018)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



NYSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (25.04.2018/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktie: Chancen gegeben - ChartanalyseIm mittelfristigen Abwärtstrend ist es nicht das erste Mal, dass die Kurse von Barrick Gold (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) im Rahmen einer Erholung bis an den EMA 50 ansteigen konnten, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Ungünstigerweise sei diese Preiszone immer wieder für Topbildungen und anschließend neuen Verkäufen genutzt worden. Eine erste Hürde sei gestern jedoch genommen worden, als die Quartalszahlen vom Montag auf reges Kaufinteresse gestoßen seien. Gegen einen sehr schwachen Gesamtmarkt habe Barrick Gold stark zugelegt und sogar ein kurzfristig neues Hoch erreicht.AusblickDie Bullen seien in der Pflicht. Auf die Quartalszahlen vom Montag habe man gestern positiv reagiert und somit den Unterstützungsbereich bei 12,77 USD halten können. Im Idealfall würden die Käufer dran bleiben und nun versuchen, die nächste Widerstandszone bei knapp 14 USD anzulaufen. Auf der anderen Seite müsse man nur auf den Januar schauen, um ein bärische Szenario abzuleiten. Auch damals hätten die Kurse relativ lange um den EMA 50 seitwärts gependelt, bevor der Ausbruch nach unten gekommen sei. Sollte es also in den nächsten Tagen zu einem Schlusskurs unterhalb von 12,77 USD kommen, sei Vorsicht geboten. (Analyse vom 25.04.2018)Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:Xetra-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:10,85 EUR -0,28% (25.04.2018, 09:07)