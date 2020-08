NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

29,95 USD +3,35% (20.08.2020, 22:10)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

39,51 CAD +3,27% (20.08.2020, 22:35)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



TSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (21.08.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktie: Buffett-Effekt deutlich zu sehen - AktienanalyseBereits seit einiger Zeit ist bekannt, dass sich Warren Buffett im Zuge der Corona-Krise von sämtlichen Airline-Aktien getrennt hat, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Nun würden die kürzlich veröffentlichten Pflichtmitteilungen gegenüber der US-Börsenaufsicht SEC zeigen, dass der Starinvestor das Portfolio von Berkshire Hathaway (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) im zweiten Quartal noch stärker umgebaut habe. So seien die Beteiligungen an mehreren US-Großbanken deutlich reduziert worden. Die Beteiligungsgesellschaft habe sich von 26 Prozent ihrer noch gehaltenen Aktien der Skandalbank Wells Fargo getrennt. Daneben habe Berkshire Hathaway auch 61 Prozent der Anteile an JPMorgan Chase verkauft. Lediglich bei der Bank of America habe Buffett aufgestockt.Ganz neu im Portfolio von Berkshire Hathaway sei Barrick Gold (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD). Zwar mache der Anteil am zweitgrößten Goldminenunternehmen der Welt nur knapp 0,3 Prozent im US-Aktienportfolio des Konzerns aus, dennoch habe der Einstieg für Furore gesorgt: Die Barrick Gold-Aktie sei um mehr als zehn Prozent nach oben geschnellt. Auch operativ laufe es. Für das zweite Quartal habe der Goldminenkonzern einen deutlichen Anstieg des bereinigten Nettogewinns auf 415 Mio. Dollar gemeldet. Im Vorjahreszeitraum seien es nur 154 Mio. Dollar gewesen. Die Erwartungen des Marktes seien damit klar übertroffen worden.Zudem liege Barrick Gold im Plan, die Gesamtjahresproduktionsprognose zu erfüllen - trotz der Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie. 2020 habe Barrick Gold bislang 2,4 Mio. Unzen Gold gefördert, was in der Mitte der Prognosespanne 4,6 bis 5 Mio. liege. Die Quartalsdividende soll um 14 Prozent auf 8 Cent steigen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 33/2020)Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:Xetra-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:25,095 EUR -0,02% (21.08.2020, 09:45)