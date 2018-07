Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (13.07.2018/ac/a/n)



Vancouver (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von Analyst Kerry Smith von Haywood Securities:Aktienanalyst Kerry Smith vom Investmenthaus Haywood Securities empfiehlt laut einer Aktienanalyse die Aktien des kanadischen Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) weiterhin zu kaufen.Barrick Gold Corp. habe mit der Goldproduktion des zweiten Quartals innerhalb der Guidance gelegen. Die Kosten seien aber etwas höher gewesen als angenommen. Die Goldproduktion dürfte in der zweiten Jahreshälfte wegen eines höheren Erzgehaltes in Nevada und den abgeschlossenen Wartungsarbeiten bei Pueblo Viejo wieder steigen. Die Analysten von Haywood Securities schätzen die Goldproduktion im Gesamtjahr auf 4,7 Mio. Unzen bei Gesamtkosten von 810 USD pro Unze. Barrick Gold habe derweil die Planungen zur Kupferproduktion nach unten korrigiert.Auf Basis des vorhandenen Datenmaterials schätzt Analyst Kerry Smith den Free Cash flow je Aktie in Q2 auf rund 0,40 USD je Aktie. Die offizielle Prognose laute dagegen noch 0,45 USD. Die Konsensprognose belaufe sich sogar auf 0,48 USD.In ihrer Barrick Gold-Aktienanalyse bestätigen die Analysten von Haywood Securities das "buy"-Rating sowie das Kursziel von 26,00 CAD.