Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

16,502 EUR -7,98% (28.02.2020, 11:13)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

19,78 USD -6,21% (27.02.2020)



TSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

26,91 CAD -4,20% (27.02.2020)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



TSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (28.02.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das Coronavirus habe die Börsen in seinem Bann. Die Anleger würden aus Aktien flüchten, sichere Häfen würden gesucht. Während der Goldpreis sich über 1.600 Dollar festigen könne, würden die Goldminenaktien in Kanada gestern Abend einbrechen. Der Abverkauf setze sich heute auch in Australien fort. Der Silberpreis stehe ebenfalls unter Druck. Habe Silber vor wenigen Tagen noch an der Marke von 19 Dollar gekratzt, beginne langsam der Kampf um die 17-Dollar-Marke.Der Abverkauf bei den großen Produzenten sei sicherlich operativ meist nicht gerechtfertigt. Barrick Gold beispielsweise, der weltweit zweitgrößte Goldproduzent, habe starke Zahlen für das abgelaufene vierte Quartal und das Gesamtjahr 2019 geliefert. Und angesichts eines Goldpreises von über 1.600 Dollar aktuell dürfte das erste Quartal 2020 für die meisten Goldproduzenten das beste Quartal seit langem werden. Dazu sollte der stark gefallene Ölpreis dazu führen, dass die Kosten der Goldproduzenten eher rückläufig seien. Rund ein Viertel bis ein Drittel der Kosten würden auf die Energiekosten entfallen. Ein niedrigerer Ölpreis wirke sich daher tendenziell positiv aus.Etwas anders sehe das sicherlich bei Fist Majestiv Silver aus: Der Silberproduzent habe zuletzt nicht mit besonders positiven Zahlen überrascht. Und angesichts eines Silberpreises von nur noch rund 17 Dollar dürfte das erste Quartal bei den Silberproduzenten bei weitem nicht so stark werden wie bei den Goldproduzenten. Dennoch: Hier scheine mittlerweile bereits eine Menge Schlechtes eingepreist zu sein.Doch Rationalität sei aktuell nicht das Gebot der Stunde. Mit dem Wochenende vor der Brust dürfte kaum ein Anleger gewillt sein, ein hohes Risiko einzugehen. Neue Käufer dürften daher kurzfristig eher Mangelware bleiben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Barrick Gold-Aktie: