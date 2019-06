Kursziel

Barrick Gold-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 12,50 USD Neutral Citigroup Alexander Hacking 23.05.2019 13,50 USD Hold Jefferies & Co Christopher LaFemina 20.05.2019 19,00 CAD Buy Haywood Securities Kerry Smith 13.05.2019 20,00 CAD Neutral Eight Capital Ralph M. Profiti 10.05.2019 15,50 USD Hold TD Securities Greg Barnes 10.05.2019 18,00 CAD Hold Canaccord Genuity Carey MacRury 10.05.2019

Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (06.06.2019/ac/a/n)







Salt Lake City (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des kanadischen Goldproduzenten Barrick Gold Corp. ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: GOLD) nach Quartalszahlen zu? 20,00 CAD oder 12,50 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Barrick Gold-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Barrick Gold hat am 07. Mai die Zahlen für das erste Quartal 2019 präsentiert.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Barrick Gold-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Eight Capital, Ralph Profiti, in einer Aktienanalyse vom 10.05.2019 das höchste Kursziel veranschlagt. Der Analyst hat den Titel unverändert mit dem Votum "neutral" bewertet und das Kursziel von 20,00 CAD bestätigt. Barrick Gold Corp. habe einen soliden Quartalsbericht abgeliefert, so Profiti. EPS und EBITDA seien dank niedrigerer Kosten besser als erwartet ausgefallen. Die Nevada-Aktivitäten hätten die Planungen übertroffen. Die Guidance für 2019 sei bestätigt worden. Das Management rechne mit dem Abschluss der JV-Gründung hinsichtlich des Nevada-Geschäfts in Q2/19.Die niedrigste Kursprognose für die Barrick Gold-Aktie kommt von der Citigroup. Analyst Alexander Hacking hat in einer Analyse vom 23.05.2019 die Coverage des Titels mit einem "neutral"-Rating wieder aufgenommen und das Kursziel von 14,00 auf 12,50 USD reduziert. Der Goldsektor bleibe von Herausforderungen geprägt, so der Citigroup-Analyst. Im Vergleich zu Newmont Goldcorp Corp. besitze Barrick Gold Corp. Seiner Meinung nach eine geringere Werthaltigkeit.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Barrick Gold-Aktie?Börsenplätze Barrick Gold-Aktie: