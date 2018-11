Kursziel

Barrick Gold-Aktie Rating

Barrick Gold-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 17,00 CAD Market perform Raymond James Brian MacArthur 13.11.2018 17,50 CAD Hold Canaccord Genuity Carey MacRury 09.11.2018 18,00 CAD Buy Haywood Securities Kerry Smith 26.10.2018 18,00 CAD Neutral Eight Capital Ralph M. Profiti 26.10.2018 16,00 USD Sector perform RBC Capital Markets Stephen Walker 24.10.2018 17,00 CAD Neutral Macquarie Research Michael Siperco 08.10.2018

Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

11,52 EUR +0,35% (21.11.2018, 13:00)



Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

11,54 EUR +0,79% (21.11.2018, 13:08)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

13,03 USD (20.11.2018)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



NYSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (21.11.2018/ac/a/n)







Salt Lake City (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des kanadischen Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) nach Quartalszahlen zu? 18 CAD oder 16 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Barrick Gold-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Barrick Gold hat am 24. Oktober die Zahlen für das dritte Quartal 2018 präsentiert.Die Euphorie um die Fusion mit Randgold hat die Barrick Gold-Aktie in den vergangenen Tagen und Wochen nach oben gehievt, so Markus Bussler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer Analyse vom 25.10.2018. Jetzt würden mehr und mehr die Fakten in den Mittelpunkt rücken. Die Zahlen des weltgrößten Goldproduzenten seien gemischt ausgefallen. Barrick Gold habe zudem die Prognose für das Gesamtjahr konkretisiert. Der Konzern rechne jetzt damit, dass man im unteren Bereich der eigenen Prognose von 4,5 bis 5,0 Mio. Unzen herauskommen werde. Das solle niemanden mehr überraschen. Nach den Produktionszahlen von Q1 bis Q3 wäre alles andere eine äußerst positive Überraschung gewesen. Die Barrick Gold-Aktie sei nach dem steilen Kursanstieg eigentlich reif für eine Konsolidierung, so Bussler.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Barrick Gold-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Haywood Securities, Kerry Smith, in einer Aktienanalyse vom 26.10.2018 das höchste Kursziel veranschlagt. Der Analyst hat sein "buy"-Votum für die Barrick Gold-Aktie bestätigt und das Kursziel von 17,00 auf 18,00 CAD erhöht. Barrick Gold Corp. habe ein gutes Quartal hinter sich gebracht, so Smith. Neben einem über den Erwartungen liegenden Cash flow habe das Unternehmen auch bei seinen Explorationstätigkeiten Erfolg gehabt. Die Planungen für das Gesamtjahr seien vom Management bestätigt worden. Um der Aktualisierung des Produktionsprofils und der Ausgabenprognosen Rechnung zu tragen, habe der Analyst die Cash flow-Schätzungen für 2019 nach oben revidiert.Die niedrigste Kursprognose für die Barrick Gold-Aktie kommt von RBC Capital Markets und liegt bei 16,00 USD. Stephen Walker, Aktienanalyst von RBC Capital Markets, hat die Barrick Gold-Aktie am 24.10.2018 unverändert mit "sector perform" eingestuft und das Kursziel von 14,00 auf 16,00 USD erhöht. Er gehe auf Basis von Szenarioanalysen davon aus, dass Barrick Gold Corp. und Randgold Resources nach einem Zusammenschluss und dem Verkauf von Randaktivitäten keine Nettoschulden haben und in der Position sein würden, geplante Kapitalprogramme zu finanzieren und überschüssige Mittel an die Aktionäre zurückfließen zu lassen. Höhere Multiplikatoren würden die höhere Liquidität, die verbesserte Bilanz und die erwartete Portfoliooptimierung von New Barrick widerspiegeln, so Walker.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Barrick Gold-Aktie auf einen Blick: