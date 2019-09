Frankfurt-Aktienkurs Barkerville Gold Mines-Aktie:

Kurzprofil Barkerville Gold Mines Ltd.:



Barkerville Gold Mines Ltd. (ISIN: CA0676421088, WKN: A0YJSZ, Ticker-Symbol: IWUB, TSE-V Symbol: BGM) ist ein kanadisches Unternehmen mit Sitz in Toronto. Das Tätigkeitsspektrum umfasst die Produktion und den Verkauf von Gold sowie die Exploration, Entwicklung und Akquisition von Mineralvorkommen in British Columbia. Barkerville Gold Mines kontrolliere rund 117.440 Hektar, inklusive der drei zusammenhängender mineralhaltiger Liegenschaften Cariboo Group, Island Mountain Group und Mosquito Creek Group. (25.09.2019/ac/a/a)



Vancouver (www.aktiencheck.de) - Barkerville Gold Mines-Aktienanalyse des Analysten Kevin MacKenzie von Canaccord Genuity:Im Rahmen einer Aktienanalyse empfiehlt Analyst Kevin MacKenzie vom Investmenthaus Canaccord Genuity die Aktien des Goldproduzenten Barkerville Gold Mines Ltd. (ISIN: CA0676421088, WKN: A0YJSZ, Ticker-Symbol: IWUB, TSE-V Symbol: BGM) nur noch zu halten.Osisko Gold Royalties Ltd. habe mit Barkerville Gold Mines Ltd. einen Deal zur Übernahme aller noch nicht gehaltenen Anteilen an der Gesellschaft geschlossen.Um den Bedingungen der Übernahmevereinbarung Rechnung zu tragen, passen die Analysten von Canaccord Genuity das Kursziel von 0,90 auf 0,52 CAD nach unten an.In ihrer Barkerville Gold Mines-Aktienanalyse stufen die Analysten von Canaccord Genuity den Titel von "speculative buy" auf "hold" zurück.Börsenplätze Barkerville Gold Mines-Aktie: