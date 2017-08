Berlin-Aktienkurs Barkerville Gold Mines-Aktie:

0,60 Euro +1,01% (22.08.2017, 08:08)



TSE-Aktienkurs Barkerville Gold Mines-Aktie:

CAD 0,91 +1,11% (21.08.2017)



ISIN Barkerville Gold Mines-Aktie:

CA0676421088



WKN Barkerville Gold Mines-Aktie;

A0YJSZ



Ticker-Symbol Barkerville Gold Mines-Aktie Deutschland:

IWUB



TSE-V Ticker Symbol Barkerville Gold Mines-Aktie:

BGM



Kurzprofil Barkerville Gold Mines Ltd.:



Barkerville Gold Mines Ltd. (ISIN: CA0676421088, WKN: A0YJSZ, Ticker-Symbol: IWUB, TSE-V Symbol: BGM) ist ein kanadisches Unternehmen mit Sitz in Toronto. Das Tätigkeitsspektrum umfasst die Produktion und den Verkauf von Gold sowie die Exploration, Entwicklung und Akquisition von Mineralvorkommen in British Columbia. Barkerville Gold Mines kontrolliere rund 117.440 Hektar, inklusive der drei zusammenhängender mineralhaltiger Liegenschaften Cariboo Group, Island Mountain Group und Mosquito Creek Group.

(22.08.2017/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Vancouver (www.aktiencheck.de) - Barkerville Gold Mines-Aktienanalyse des Analysten Kevin MacKenzie von Canaccord Genuity:Im Rahmen einer Aktienanalyse spricht Analyst Kevin MacKenzie vom Investmenthaus Canaccord Genuity in Bezug auf die Aktien des Goldproduzenten Barkerville Gold Mines Ltd. (ISIN: CA0676421088, WKN: A0YJSZ, Ticker-Symbol: IWUB, TSE-V Symbol: BGM) weiterhin eine spekulative Kaufempfehlung aus.Seit dem letzten Besuch des Cariboo Gold-Projekts habe Barkerville Gold Mines Ltd. klare Fortschritte bei der Schaffung der benötigten Infrastruktur erzielt, um den Bonanza Ledge Phase II Minenplan zu unterstützen. Obwohl vor allem die Entwicklung der deutlich größeren Cow/Island Mountain Mine (+200.000 Unzen/Jahr) im Fokus stehe, habe das Management erklärt, dass die kleinere Bonanza Ledge-Aktivität die Plattform biete ein eigenes Minenteam zu entwickeln und stärkere Beziehungen zur Gemeinde zu etablieren.So langsam würden sich die einzelnen Teile zu einem größeren Bild zusammenfügen, so die Einschätzung der Analysten von Canaccord Genuity.Um dem Update des Cow/Island Mountain Minen-Modells mit einer Erhöhung des Mühlendurchsatzes und einer Reduzierung des verwässerten Gehalts (5,75 g/Tonne gegenüber 7,5 g/Tonne zuvor) sowie einer Anpassung der Goldpreisprognosen Rechnung zu tragen, senkt Analyst Kevin MacKenzie das Kursziel für die Barkerville Gold Mines-Aktie von 1,75 auf 1,50 CAD.Börsenplätze Barkerville Gold Mines-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs Barkerville Gold Mines-Aktie:0,60 Euro +1,18% (22.08.2017, 13:05)