Kurzprofil Barclays Bank PLC:



Barclays Bank PLC (ISIN: GB0031348658, WKN: 850403, Ticker-Symbol: BCY, London: BARC, Nasdaq OTC-Symbol: BCLYF) stammt ursprünglich aus Großbritannien und ist einer der führenden globalen Anbieter von Finanzprodukten und -Services. Die Schwerpunkte von Barclays liegen im Privat- und Firmenkundengeschäft, Kreditkartenwesen, Investmentbanking und Wealth Management mit einer weitreichenden Präsenz in Europa, Nord- und Südamerika, Afrika und Asien.



Mit der Erfahrung und Expertise aus über 300 Jahren im Bankgeschäft agiert Barclays mit mehr als 145.000 Mitarbeitern in über 50 Ländern. Barclays transferiert, leiht, investiert und sichert Geld für ca. 48 Millionen Kunden und Klienten auf der ganzen Welt. (06.08.2018/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Barclays-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der Barclays Bank PLC (ISIN: GB0031348658, WKN: 850403, Ticker-Symbol: BCY, London: BARC, Nasdaq OTC-Symbol: BCLYF).Sowohl das EBT als auch das Nettoergebnis mit hätten die Erwartungen in Q2/2018 deutlich übertreffen können. Die Quartalszahlen hätten nach Ansicht des Analysten auf ganzer Linie überzeugt. Wie schon in Q1 habe vor allem die Performance im Handelsgeschäft hervorgestochen. Der Anstieg um 11% y/y habe sogar den Anstieg von durchschnittlich 9,5% bei den US-Konkurrenten (Quelle: Bloomberg) in den Schatten gestellt. Zudem sei das Quartal erstmals seit Langem frei von Belastungen durch Verfehlungen der Vergangenheit und Sondereffekten geblieben. Jedoch würden Aussagen im Rahmen der Zahlenbekanntgabe ("geringe Volatilität im Juli") auf ein herausforderndes Q3 im Handelsgeschäft hindeuten. Für Barclays UK werde für H2 zudem mit Druck auf die Margen gerechnet. Die in Aussicht gestellten operativen Aufwendungen für 2018 ("in der Region" von 13,9 Mrd. GBP) hätten angesichts des Marktkonsenses (13,74 Mrd. GBP) zudem für Enttäuschung gesorgt.Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die Barclays-Aktie weiterhin mit "halten" für die Barclays-Aktie. Das Kursziel werde von 2,18 GBP auf 2,15 GBP gesenkt. (Analyse vom 06.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Barclays-Aktie:2,143 EUR -0,37% (06.08.2018, 13:50)London Stock Exchange-Aktienkurs Barclays-Aktie:188,22 GBp -0,25% (06.08.2018, 16:07)