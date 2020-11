London Stock Exchange-Aktienkurs Barclays-Aktie:

Kurzprofil Barclays Bank PLC:



Barclays Bank PLC (ISIN: GB0031348658, WKN: 850403, Ticker-Symbol: BCY, London: BARC, Nasdaq OTC-Symbol: BCLYF) stammt ursprünglich aus Großbritannien und ist einer der führenden globalen Anbieter von Finanzprodukten und -Services. Die Schwerpunkte von Barclays liegen im Privat- und Firmenkundengeschäft, Kreditkartenwesen, Investmentbanking und Wealth Management mit einer weitreichenden Präsenz in Europa, Nord- und Südamerika, Afrika und Asien.



Mit der Erfahrung und Expertise aus über 300 Jahren im Bankgeschäft agiert Barclays mit mehr als 145.000 Mitarbeitern in über 50 Ländern. Barclays transferiert, leiht, investiert und sichert Geld für ca. 48 Millionen Kunden und Klienten auf der ganzen Welt. (03.11.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Barclays-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Barclays Bank PLC (ISIN: GB0031348658, WKN: 850403, Ticker-Symbol: BCY, London: BARC, Nasdaq OTC-Symbol: BCLYF) von "verkaufen" auf "halten" herauf.Das Q3-Zahlenwerk sei besser als erwartet ausgefallen. Ursächlich dafür sei eine niedrigere Kreditrisikovorsorge gewesen als von Lennertz und dem Markt prognostiziert. Auf Segmentebene hätten sich deutliche Ergebnisverbesserung gezeigt, welche jedoch an einem negativen Sondereffekt im Vergleichszeitraum gelegen habe. Die Bilanzkennzahlen (mit Ausnahme der Eigenkapitalrendite) hätten eine deutliche Stabilisierung gegenüber dem Vorquartal aufgezeigt, wobei die Bank besonders bei der harten Kernkapitalquote auf einem nach Erachten des Analysten sehr soliden Niveau liege. Eine Guidance für 2020 habe Barclays nicht bekannt gegeben.Auch weiterhin plane das Geldhaus für 2020 keine Dividendenausschüttung. Aus Sicht des Analysten habe die Bank auch weiterhin mit der aktuellen Marktlage zu kämpfen. Zusätzlich erschwere die Unsicherheit über den Brexit die Geschäftsplanung, wobei der derzeit drohende harte Brexit deutliche Auswirkungen auf das Geschäft der Bank haben dürfte.Lennertz hebe teilweise seine Prognosen an (u.a. EPS 2020e: 7,99 (alt: 5,49) GBp; DPS: unverändert 1,00 GBp; EPS 2021e: 15,75 (alt: 14,35) GBp; DPS: unverändert 5,00 GBp).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Barclays-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Barclays-Aktie:1,2398 EUR +4,15% (03.11.2020, 12:48)