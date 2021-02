Börsenplätze Barclays-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Barclays-Aktie:

1,725 EUR -3,63% (18.02.2021, 11:57)



London Stock Exchange-Aktienkurs Barclays-Aktie:

1,49 GBP -4,67% (18.02.2021, 11:50)



ISIN Barclays-Aktie:

GB0031348658



WKN Barclays-Aktie:

850403



Ticker-Symbol Barclays-Aktie:

BCY



London Domestic Ticker-Symbol Barclays-Aktie:

BARC



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Barclays-Aktie:

BCLYF



Kurzprofil Barclays Bank PLC:



Barclays Bank PLC (ISIN: GB0031348658, WKN: 850403, Ticker-Symbol: BCY, London: BARC, Nasdaq OTC-Symbol: BCLYF) stammt ursprünglich aus Großbritannien und ist einer der führenden globalen Anbieter von Finanzprodukten und -Services. Die Schwerpunkte von Barclays liegen im Privat- und Firmenkundengeschäft, Kreditkartenwesen, Investmentbanking und Wealth Management mit einer weitreichenden Präsenz in Europa, Nord- und Südamerika, Afrika und Asien.



Mit der Erfahrung und Expertise aus über 300 Jahren im Bankgeschäft agiert Barclays mit mehr als 145.000 Mitarbeitern in über 50 Ländern. Barclays transferiert, leiht, investiert und sichert Geld für ca. 48 Millionen Kunden und Klienten auf der ganzen Welt. (18.02.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barclays-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Barclays Bank PLC (ISIN: GB0031348658, WKN: 850403, Ticker-Symbol: BCY, London: BARC, Nasdaq OTC-Symbol: BCLYF) unter die Lupe.Die Berichtssaison schreite auch auf der Insel voran. Die britische Großbank Barclays habe heute ihre Zahlen zum abgelaufenen Jahr vorgelegt. Diese seien besser als erwartet gewesen. Auch für das laufende Jahr sei das Management positiv gestimmt. Die Aktie solle attraktiver werden für Anleger. Noch habe der Markt das Potenzial nicht erkannt.Die britische Großbank Barclays rechne nach einem corona-bedingten Gewinneinbruch im vergangenen Jahr mit wieder deutlich besseren Ergebnissen. 2021 solle die Rendite auf das eingesetzte Kapital deutlich anziehen, wie die Bank am Donnerstag in London mitgeteilt habe. Wichtigster Treiber dafür dürfte ein starker Rückgang bei der Vorsorge für Kreditausfälle sein.2020 habe die Risikovorsorge das Ergebnis mit 4,8 Milliarden Pfund (5,5 Milliarden Euro) und damit fast drei Milliarden Pfund mehr als das Jahr davor belastet. Unter dem Strich sei der Gewinn im vergangenen Jahr um 38 Prozent auf 1,5 Milliarden Pfund (1,7 Milliarden Euro) zurückgegangen. Damit habe die Bank allerdings die Erwartungen der Experten übertroffen. Die Eigenkapitalrendite sei auf 3,2 Prozent gefallen, mittelfristig peile die Bank einen zweistelligen Wert. 2019 seien 5,3 Prozent erreicht worden.Barclays wolle im laufenden Jahr wieder Kapital an die Aktionäre ausschütten. Eine Dividende von einem Pence pro Anteilsschein sei zwar wenig, dafür sollten aber für 804 Millionen Euro eigene Aktien zurückgekauft werden. Das sei ein Signal der Stärke und des Vertrauens an den Markt. Gas gegeben habe die Bank trotz des Gewinnrückgangs 2020 indes im Handelsgeschäft. Um 53 Prozent seien die Erlöse beim Handel mit Anleihen, Währungen und Rohstoffen gestiegen. Der Aktienhandel habe um 31 Prozent zugelegt. Ob sich diese Dynamik im laufenden Jahr wirklich abschwäche, sei nicht gesagt.Anleger kaufen den Rücksetzer nach Zahlen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Die Aktie sei eine Wette auf eine starke Konjunkturerholung in den nächsten Monaten. Rückenwind könnte von erhöhten Ausschüttungen kommen, sofern die Wirtschaft anziehe. (Analyse vom 18.02.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link