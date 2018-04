London Stock Exchange-Aktienkurs Barclays-Aktie:

Kurzprofil Barclays Bank PLC:



Barclays Bank PLC (ISIN: GB0031348658, WKN: 850403, Ticker-Symbol: BCY, London: BARC, Nasdaq OTC-Symbol: BCLYF) stammt ursprünglich aus Großbritannien und ist einer der führenden globalen Anbieter von Finanzprodukten und -Services. Die Schwerpunkte von Barclays liegen im Privat- und Firmenkundengeschäft, Kreditkartenwesen, Investmentbanking und Wealth Management mit einer weitreichenden Präsenz in Europa, Nord- und Südamerika, Afrika und Asien.



Mit der Erfahrung und Expertise aus über 300 Jahren im Bankgeschäft agiert Barclays mit mehr als 145.000 Mitarbeitern in über 50 Ländern. Barclays transferiert, leiht, investiert und sichert Geld für ca. 48 Millionen Kunden und Klienten auf der ganzen Welt. (04.04.2018/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Barclays-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der Barclays Bank PLC (ISIN: GB0031348658, WKN: 850403, Ticker-Symbol: BCY, London: BARC, Nasdaq OTC-Symbol: BCLYF).Die Bank habe mit dem US-Justizministerium (DoJ) in einem Zivilrechtsstreit in Zusammenhang mit dem Verkauf von hypothekengedeckten Wertpapieren (RMBS) einen Prozessvergleich erzielt. Demnach verpflichte sie sich zur Zahlung einer Zivilstrafe von 2,00 Mrd. USD (1,42 Mrd. GBP). Diese werde in Q1/2018 zu einer entsprechenden Ergebnisbelastung führen und die harte Kernkapitalquote nach Basel III mit rund 45 Basispunkten (zum 31.12.2017: 13,3%) belasten. Laut Unternehmensangaben bleibe das Dividendenversprechen für das laufende Geschäftsjahr (6,50 GBp je Aktie) davon unberührt.Alles in allem habe sich damit das Risiko einer gerichtlichen Auseinandersetzung für Barclays gelohnt. Sowohl die kolportierte ursprüngliche Strafandrohung des DoJ über 5 Mrd. USD sowie die erzielten Vergleiche in vergleichbaren Fällen der Deutschen Bank (7,2 Mrd. USD) und der Credit Suisse (5,3 Mrd. USD) seien deutlich höher ausgefallen. Durch die Einigung entfalle die wesentliche Unsicherheit mit Blick auf die ausstehenden Rechtsstreitigkeiten für das Wertpapier, das in Reaktion auf die Nachricht fast unverändert aus dem Handel gegangen sei. Der Analyst habe seine EPS-Prognose für 2018 auf 9,25 (alt: 16,58) GBp reduziert (2019e: unverändert).Bei einem Kursziel von 2,20 GBP bestätigt Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, sein "halten"-Votum für die Barclays-Aktie. Für eine Neubewertung sei insbesondere eine Rückkehr zu nachhaltigem Erlöswachstum nötig. (Analyse vom 04.04.2018)Börsenplätze Barclays-Aktie:Xetra-Aktienkurs Barclays-Aktie:2,384 EUR (03.04.2018)