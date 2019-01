Wien (www.aktiencheck.de) - Member Exchange, kurz MEMX, ist der Name, den eine neunköpfige Gruppe von US-Finanzkonzernen für ihre neue Börse gewählt hat, so die Experten von "FONDS professionell".Grund für die Neugründung der Handelsplattform sei der Ärger vieler Marktteilnehmer über hohe Gebühren bei den klassischen Börsen. An der MEMX sollten die Preise für Transaktionen oder die Lieferung von Daten günstiger sein. Die erste Finanzierungsrunde liege laut Handelsblatt bei 70 Mio. USD. Die Gründungsgruppe wolle die Börse gewinnorientiert betreiben, obwohl sie ihren eigenen Hauptkunden gehören solle.Bereits im Jahr 2012 habe es mit der IEX Group den Versuch einer Alternativ-Börse gegeben. Das Hauptziel: Hochfrequenzhändler sollten es dort schwerer haben. Heute habe IEX allerdings einen Marktanteil von gerade einmal 2,5 Prozent. Trotzdem in der MEMX-Gründungsgruppe sogar ein Hochfrequenzhändler vertreten sei, äußere sich IEX-Gründer Brad Katsuyama positiv zu den aktuellen Plänen: "Das ist die jüngste Bestätigung, dass der Börsenhandel voller Interessenskonflikte ist und die Marktteilnehmer diesen Marktmissbrauch nicht mehr länger tolerieren werden." (Ausgabe vom 08.01.2019) (09.01.2019/ac/a/m)