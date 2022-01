Börsenplätze Bank of America-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bank of America-Aktie:

40,89 EUR -0,62% (31.01.2022, 14:47)



NYSE-Aktienkurs Bank of America-Aktie:

45,87 USD +0,88% (28.01.2022)



ISIN Bank of America-Aktie:

US0605051046



WKN Bank of America-Aktie:

858388



Ticker-Symbol Bank of America-Aktie:

NCB



NYSE-Symbol Bank of America-Aktie:

BAC



Kurzprofil Bank of America Corp.:



Die Bank of America Corp. (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) ist eine US-amerikanische Großbank mit Sitz in North Carolina. Über verschiedene Bank-Gesellschaften und Tochterunternehmen bietet der Konzern eine große Bandbreite an Produkten und Dienstleistungen sowie Finanzservices an. Die angeschlossenen Gesellschaften und Tochterunternehmen handeln mit Investmentprodukten und offerieren Beratungen, Versicherungen und Bankservices, die sich an eine internationale Zielgruppe richten. Außerdem versorgt die Bank of America Kunden in zahlreichen Filialen mit klassischen Bankdienstleistungen und Beratungen. Neben den USA ist die Bank of America in über 35 weiteren Ländern rund um den Globus präsent. (31.01.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Bank of America-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Bank of America (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC).Bank of America könne auf ein alles in allem recht formidables Ergebnis im Schlussquartal 2021 zurückblicken. Stark zeige sich im Lichte der konjunkturellen Erholung weiterhin das Kreditgeschäft. Dies schlage sich einerseits in einer robusten Kreditnachfrage nieder als auch in äußerst niedrigen Ausfallsraten. Die Kreditqualität im US-Bankensektor sei aktuell auf einem Allzeithoch. Sowohl die in Zahlungsverzug befindlichen Kredite als auch die Abschreibungen würden sich mit 1,01% bzw. 0,27% des ausstehenden Kreditvolumens auf dem tiefsten Stand seit Beginn der Aufzeichnungen der US-Einlagensicherungbehörde FDIC im Jahr 1984 befinden. Eine etwaige Verschlechterung würde hier von einem sehr hohen Niveau bzw. einer niedrigen Ausgangsbasis kommen und angesichts des soliden konjunkturellen Umfelds mit starkem Arbeitsmarkt äußerst moderat ausfallen.Im Hinblick auf die bevorstehende Straffung der US-Geldpolitik schätze der Analyst die weiteren Ertragsaussichten von Bank of America besonders günstig ein, zumal das Institut eine im Vergleich zu den Mitbewerbern relativ hohe Zinssensitivität aufweise. Allerdings brauche es Zeit, bis sich die Zinsanhebungen auch im Zinsergebnis niederschlagen würden. Abreifende Kredite aus früheren Hochzinsphasen müssten derzeit noch zu geringeren Reinvestitionsrenditen veranlagt werden, wenngleich sich diese allmählich stabilisieren würden.Die günstige Wirkung von Zinsanhebungen auf die Erträge der Banken hätten auch die von der US-Einlagensicherungsbehörde FDIC erhobenen Daten zu den sogenannten Deposit Rate Betas bestätigt, welche die Sensitivität der Einlagezinsen auf Veränderungen bei den Marktzinsen messen würden. Weil sich bei Zinsanhebungszyklen die Einlagenzinsen nicht proportional zu den Leitzinsen erhöht hätten, würden Zinsanhebungen tendenziell margenunterstützend wirken. Fabelhaft laufe es derzeit auch in den kapitalmarktbezogenen Geschäftsfeldern, wenngleich hier mit dem vierten Quartal 2020 eine außerordentlich hohe Vergleichsbasis mit sensationellen Ergebnissen gegeben sei, weshalb Ertragsrückgänge in einzelnen Teilsegmenten nicht stören sollten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity