NYSE-Aktienkurs Bank of America-Aktie:

43,78 USD -1,26% (11.10.2021)



ISIN Bank of America-Aktie:

US0605051046



WKN Bank of America-Aktie:

858388



Ticker-Symbol Bank of America-Aktie:

NCB



NYSE-Symbol Bank of America-Aktie:

BAC



Kurzprofil Bank of America Corp.:



Die Bank of America Corp. (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) ist das größte Kreditinstitut der USA. Gemessen am Eigenkapital war die Bank of America Inc. 2012 die größte Bank der Welt. Die Bank of America Inc. ist eine von 28 systemrelevanten Großbanken, die einer gesonderten Überwachung durch das Financial Stability Board unterliegen und für die besondere Anforderung an die Eigenkapitalausstattung gelten.



Hauptsitz der Bank of America Corp. ist Carolina, North Carolina, USA.



CEO:

Brian Moynihan



Chairman:

Charles Holiday (12.10.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bank of America-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bank of America (BofA) (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) unter die Lupe.Die US-Großbanken würden morgen die Bilanzsaison an der Wall Street eröffnen. Am Donnerstag gewähre auch die Bank of America (BoA) einen Blick in ihre Bücher. Mittlerweile sei der Finanzsektor als Outperformer an der Börse in den Fokus gerückt. Die hohe Teuerungsrate und daraus resultierende Zinsfantasie böten auch weiterhin Kurspotenzial. Die BoA sei für die aktuelle Marktphase genau das richtige Papier.Der Konsens erwarte für das abgelaufene Quartal einen Vorsteuergewinn von 7,35 Milliarden Dollar im Vergleich zu 4,55 Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum. Der Erlös solle sich mit 21,7 Milliarden Dollar ebenfalls signifikant erhöht haben (Q3/20: 20,5 Milliarden Dollar). Allerdings könnte in den kommenden Quartalen der Überschuss erst richtig abheben. Denn für die Geschäftsentwicklung der BoA spiele das Zinsniveau eine wichtige Rolle.Das Management selbst erwarte bei einem Zinsanstieg von einem Prozent ein Plus beim Nettozinseinkommen von mehr als acht Milliarden Dollar. Damit sei der Konzern neben Wells Fargo unter den Großbanken am zinssensitivsten. Der Umsatz könnte um rund 5,50 Milliarden Dollar stärker wachsen. Klarheit werde es noch im vierten Quartal geben, inwiefern die FED die Geldpolitik straffe.Im aktuellen Umfeld sei die Bank of America unter den US-Großbanken die Aktie der Wahl. Investierte bleiben dabei und setzten auf steigende Zinsen, alle anderen warten zum Einstieg die Quartalszahlen am Donnerstag ab, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.10.2021)Börsenplätze Bank of America-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Bank of America-Aktie:37,825 EUR -0,20% (12.10.2021, 11:14)