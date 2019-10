ISIN Bank of America-Aktie:

US0605051046



WKN Bank of America-Aktie:

858388



Ticker-Symbol Bank of America-Aktie:

NCB



NYSE-Symbol Bank of America-Aktie:

BAC



Kurzprofil Bank of America Corp.:



Die Bank of America Corp. (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) ist das größte Kreditinstitut der USA. Gemessen am Eigenkapital war die Bank of America Inc. 2012 die größte Bank der Welt. Die Bank of America Inc. ist eine von 28 systemrelevanten Großbanken, die einer gesonderten Überwachung durch das Financial Stability Board unterliegen und für die besondere Anforderung an die Eigenkapitalausstattung gelten.



Hauptsitz der Bank of America Corp. ist Carolina, North Carolina, USA.



CEO:

Brian Moynihan



Chairman:

Charles Holiday (17.10.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bank of America-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der Bank of America (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC).Unter Berücksichtigung der einmaligen Sonderaufwendung sei das Ergebnis des dritten Quartals (Q3) 2019 positiv gewesen. Die Gesamterträge hätten mit 22,81 (Vj.: 22,72) Mrd. USD hinter der Analysten-Erwartung (23,48 Mrd. USD) gelegen. Ein Sondereffekt habe zu einer Reduzierung der Nettoerträge von bereinigten 7,50 Mrd. USD auf berichtete 5,78 (Vj.: 7,17; Analysten-Schätzung: 7,52) Mrd. USD geführt. Das bereinigte EPS habe mit 0,75 (berichtet: 0,56) USD im Rahmen der Analysten-Erwartung (0,75 USD) und damit über dem Marktkonsens (0,69 USD) gelegen.Hauptsächlich habe der Aktienrückkauf und die damit verbundene Reduzierung der Aktienanzahl um rund 8% y/y für die positive Entwicklung des EPS gesorgt. Positive Auswirkungen auf das Ergebnis hätten nahezu alle Segmente gehabt. Insbesondere das große Wachstum der Investment Banking-Erträge im Vergleich zu den anderen (bereits berichteten) US-Banken habe dabei hervorgestochen. Positive Impulse für die Aktie habe auch der Antrag auf Erhöhung der Anteile (über 10%) von Berkshire Hathaway. Negativ wirke sich die Leitzinssenkung auf die Bank aus, da sie in den USA als zweitgrößter Kreditgeber auftrete und somit besonders empfindlich auf Änderungen reagiere.Aufgrund der allgemein positiven Zahlen sowie der deutlichen Reduzierung der Aktienanzahl passt Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, seine Prognosen (EPS: 2019e: 2,89 (alt: 2,80) USD; 2020e: 2,95 (alt: 2,88) USD) leicht nach oben an und bewertet die Bank of America-Aktie bei einem neuen Kursziel von 32,00 (alt: 31,00) USD weiterhin mit dem Votum "halten". (Analyse vom 17.10.2019)Börsenplätze Bank of America-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Bank of America-Aktie:27,33 EUR +0,04% (17.10.2019, 13:37)NYSE-Aktienkurs Bank of America-Aktie:30,17 USD (16.10.2019)