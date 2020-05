ISIN Bank of America-Aktie:

US0605051046



WKN Bank of America-Aktie:

858388



Ticker-Symbol Bank of America-Aktie:

NCB



NYSE-Symbol Bank of America-Aktie:

BAC



Kurzprofil Bank of America Corp.:



Die Bank of America Corp. (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) ist das größte Kreditinstitut der USA. Gemessen am Eigenkapital war die Bank of America Inc. 2012 die größte Bank der Welt. Die Bank of America Inc. ist eine von 28 systemrelevanten Großbanken, die einer gesonderten Überwachung durch das Financial Stability Board unterliegen und für die besondere Anforderung an die Eigenkapitalausstattung gelten.



Hauptsitz der Bank of America Corp. ist Carolina, North Carolina, USA.



CEO:

Brian Moynihan



Chairman:

Charles Holiday (27.05.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bank of America-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bank of America (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) unter die Lupe.Seit Jahren seien Investments im Bankensektor in Europa mit einem großen Warnschild versehen. Trotz des aktuellen schwachen Marktumfeldes für Banken falle auf, dass Börsenguru Warren Buffett, sich zu seinem Investment in die Bank of America (BofA) bekenne. Anders als zu seinen Beteiligungen in Goldman Sachs oder JPMorgen, die Buffett massiv abgestoßen habe.Die Bank of America gelte als Universalbank, verfüge daher über verschiedene Sparten, um Umsatz zu generieren. Neben dem Investmentbanking und der Vermögensverwaltung sei sie stark im Retail Banking positioniert. Hier falle auf, dass das Geldinstitut eine strengen Digitalisierungskurs fahre. Der Anteil der aktiven Mobile-Banking-Nutzer sei gegenüber dem Vorjahr im ersten Quartal 2020 um knapp 10% gestiegen und habe 29,8 Mio. Kunden erreicht. Dies habe der Bank of America ermöglicht, das Filialnetz sukzessive auszudünnen und somit Kosten einzusparen. Während 2008 noch 6.100 Filialen geöffnet gewesen seien, seien es mittlerweile nur noch 4.400.Die Bank of America-Aktie sei seit dem Aufflammen der Coronakrise in ein negatives Fahrwasser geraten. Operativ laufe es allerdings immer noch rund. In Zeiten, in denen Unternehmen reihenweise die Dividende streichen würden, bleibt die US-Großbank weiterhin ein treuer Dividendenzahler mit einer Rendite von rund 2%. Mit einem KGV von 9 sei die Bank of America-Aktie moderat bewertet. Charttechnisch habe sich im Bereich von 25 USD ein hartnäckiger Widerstand gebildet. Wenn diese Marke in den kommenden Wochen geknackt werde, würde dies ein technisches Kaufsignal auslösen. Bis dahin sollten Anleger noch von der Seitenlinie aus zuschauen, so Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.05.2020)Börsenplätze Bank of America-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Bank of America-Aktie:22,995 EUR +3,98% (27.05.2020, 14:37)NYSE-Aktienkurs Bank of America-Aktie:24,28 USD +7,15% (27.05.2020, 22:10)