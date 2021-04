Tradegate-Aktienkurs Bank of America-Aktie:

Kurzprofil Bank of America Corp.:



Die Bank of America Corp. (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) ist das größte Kreditinstitut der USA. Gemessen am Eigenkapital war die Bank of America Inc. 2012 die größte Bank der Welt. Die Bank of America Inc. ist eine von 28 systemrelevanten Großbanken, die einer gesonderten Überwachung durch das Financial Stability Board unterliegen und für die besondere Anforderung an die Eigenkapitalausstattung gelten.



Hauptsitz der Bank of America Corp. ist Carolina, North Carolina, USA.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bank of America-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bank of America (BofA) (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) unter die Lupe.Ein boomendes Investment-Banking und geringere Sorgen wegen fauler Kredite hätten dem Geldhaus starke Q1-Zahlen beschert. Sowohl die Erlöse als auch das Ergebnis hätten über den Erwartungen der Analysten gelegen.Beim Gewinn habe die BofA stolze 86 Cent je Aktie erreicht. Die Analysten hätten im Schnitt nur mit 66 Cent gerechnet. Gleiches Bild beim Quartals-Umsatz: Statt der prognostizierten 22,1 Mrd. Dollar habe die US-Großbank 22,9 Mrd. Dollar ausgewiesen.Wie andere US-Banken habe auch die Bank of America in den letzten Monaten stark von den sich verbessernden US-Wirtschaftsaussichten profitiert: Sie habe im ersten Jahresviertel 2,7 Mrd. Dollar an Rückstellungen für Kreditausfälle aufgelöst. Im vergangenen Jahr habe das Unternehmen noch coronabedingt 11,3 Mrd. Dollar für Kreditverluste zurückgestellt, weil man im Zusammenhang mit der Pandemie viele Insolvenzen befürchtet habe.Keine Befürchtungen, sondern eine Top-Entwicklung verzeichne das BofA-Handelsgeschäft: In dieser Sparte habe die Bank wie JPMorgan und Goldman Sachs einen Aufschwung erlebt. So seien die Erträge im Handel mit festverzinslichen Wertpapieren um 22 Prozent auf 3,3 Mrd. Dollar geklettert und hätten damit die Schätzungen der Analysten um rund 660 Mio. Dollar übertroffen. Die Erträge aus dem Aktienhandel seien um zehn Prozent auf 1,8 Mrd. Dollar gestiegen, etwa 170 Mio. Dollar mehr als erwartet.Das sehe alles sehr gut aus: Top-Zahlen, glänzende Aussichten und ein starkes Aktienrückkaufprogramm. Die Aktie habe weiteres Aufwärts-Potenzial.Investierte Anleger lassen die Gewinne bei der Bank of America-Aktie weiter laufen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Bank of America-Aktie: