Kurzprofil Bank of America Corp.:



Die Bank of America Corp. (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) ist das größte Kreditinstitut der USA. Gemessen am Eigenkapital war die Bank of America Inc. 2012 die größte Bank der Welt. Die Bank of America Inc. ist eine von 28 systemrelevanten Großbanken, die einer gesonderten Überwachung durch das Financial Stability Board unterliegen und für die besondere Anforderung an die Eigenkapitalausstattung gelten.



Hauptsitz der Bank of America Corp. ist Carolina, North Carolina, USA.



CEO:

Brian Moynihan



Chairman:

Charles Holiday (26.11.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bank of America-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bank of America (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) unter die Lupe.Der neue US-Präsident Joe Biden sei auf den ersten Blick die schlechtere Wahl für die Großbanken des Landes. Unter Trump seien die Unternehmenssteuern gesenkt und die Regulierung aufgeweicht worden. Biden wolle einen Teil davon zurückdrehen. Aber ob ihm das wirklich gelinge, müsse die Zeit zeigen. Derweil würden die Aktien der Wall Street-Banken profitieren.Biden habe bereits wichtige Ministerposten besetzt. So solle die ehemalige Notenbankchefin Janet Yellen das Finanzministerium führen. In ihre Amtszeit bei der FED sei eine beispiellose Flutung der Märkte mit Liquidität gefallen. Als Ministerin werde sie an einer sehr expansiven Geldpolitik festhalten. Das spreche dann auch für ein großes Konjunkturpaket, um im Frühjahr die Corona-Folgen abzuschütteln.Mehr Wirtschaftswachstum und mehr Geld im System seien gute Voraussetzungen für steigende Kurse bei der Bank of America. Sie sei weniger stark im Investmentbanking engagiert als die Konkurrenz. Dafür spiele das Kreditgeschäft eine große Rolle. Trotz niedriger Zinsen könnten deshalb die Erträge im Kerngeschäft steigen. Noch vor Morgan Stanley sei die Bank der größte Vermögensverwalter unter den US-Banken. Auch dieses Geschäft sollte anziehen.Die Bewertung sei mit einem 2021er KGV von 14 nicht unbedingt günstig. Allerdings könnte der Gewinn im kommenden Jahr wesentlich höher ausfallen, sofern die hohen Kreditrückstellungen nicht vollständig in Anspruch genommen würden. Aktuell stehe der Kurs kurz vor dem Ausbruch aus dem Abwärtstrend vom Frühjahr bei 29,87 Dollar. Als Unterstützung diene dabei die Marke von 27,75 Dollar.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Bank of America-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Bank of America-Aktie:24,41 EUR +0,25% (26.11.2020, 13:00)