Tradegate-Aktienkurs Bank of America-Aktie:

40,755 EUR +0,48% (28.10.2021, 16:04)



NYSE-Aktienkurs Bank of America-Aktie:

47,54 USD +1,06% (28.10.2021, 15:54)



ISIN Bank of America-Aktie:

US0605051046



WKN Bank of America-Aktie:

858388



Ticker-Symbol Bank of America-Aktie:

NCB



NYSE-Symbol Bank of America-Aktie:

BAC



Kurzprofil Bank of America Corp.:



Die Bank of America Corp. (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) ist eine US-amerikanische Großbank mit Sitz in North Carolina. Über verschiedene Bank-Gesellschaften und Tochterunternehmen bietet der Konzern eine große Bandbreite an Produkten und Dienstleistungen sowie Finanzservices an. Die angeschlossenen Gesellschaften und Tochterunternehmen handeln mit Investmentprodukten und offerieren Beratungen, Versicherungen und Bankservices, die sich an eine internationale Zielgruppe richten. Außerdem versorgt die Bank of America Kunden in zahlreichen Filialen mit klassischen Bankdienstleistungen und Beratungen. Neben den USA ist die Bank of America in über 35 weiteren Ländern rund um den Globus präsent. (28.10.2021/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - Bank of America-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bank of America (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) nach Q3-Zahlen von "Halten" auf "Kauf" hoch.Wie seine Mitbewerber habe auch Bank of America im abgelaufenen Quartal von einer abermals außerordentlich guten Entwicklung des kapitalmarktbezogenen Geschäfts sowie der Auflösung von Risikovorsorgen profitiert. Die Kreditausfälle seien auf einem historisch niedrigen Niveau und die Zahlungsverzüge würden sich nach einem vorübergehenden Anschwellen im Corona-Jahr 2020 nun wieder auf rascher Talfahrt befinden. Mittelfristig sollte sich die Normalisierung der US-Geldpolitik als Katalysator für das zinstragende Geschäft erweisen. Die historische Betrachtung der von der US-Einlagensicherungsbehörde FDIC erhobenen Daten zu den so genannten Deposit Rate Betas zeige die Sensitivität der Einlagezinsen auf Veränderungen bei den Marktzinsen und lasse den Schluss zu, dass sich bei Zinsanhebungszyklen in den USA die Einlagenzinsen nicht proportional zu den Leitzinsen erhöht hätten. Insofern würden Zinsanhebungen tendenziell margenunterstützend wirken.Alles in allem bleiben die Ertragsaussichten für die zweitgrößte US-Bank äußerst günstig, weshalb Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, seine Empfehlung von "Halten" auf "Kauf" ändert und das Kursziel von USD 40,80 auf USD 52,50 anhebt. (Analyse vom 28.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Börsenplätze Bank of America-Aktie: